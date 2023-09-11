https://sputnik-georgia.ru/20230911/obrusheny-chast-mosta-i-dorogi---zaprescheno-dvizhenie-na-doroge-veduschey-iz-imereti-v-adzhariyu-282174490.html
Обрушены часть моста и дороги – запрещено движение на дороге, ведущей из Имерети в Аджарию
Обрушены часть моста и дороги – запрещено движение на дороге, ведущей из Имерети в Аджарию
В кратчайшие сроки начнутся работы по восстановлению дороги 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T23:07+0400
2023-09-11T23:07+0400
2023-09-11T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Повреждены часть трубного моста и дороги на 31-м километре автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (около села Букнари), из-за этого запрещено движение всех видов автотранспортных средств.По данным департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, повреждение возникло в результате поднявшегося уровня воды в ущелье. В период действия запрета легковые автомобили будут передвигаться по дороге местного значения, а передвижение автомобилей с прицепами и полуприцепами, а также грузовых авто возможно по автодороге международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети (S-12). На данном этапе мобилизуется соответствующая техника, и в кратчайшие сроки начнутся восстановительные работы на поврежденной дороге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, имерети, аджария, департамент автомобильных дорог
Обрушены часть моста и дороги – запрещено движение на дороге, ведущей из Имерети в Аджарию
23:07 11.09.2023 (обновлено: 23:44 11.09.2023)
В кратчайшие сроки начнутся работы по восстановлению дороги
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Повреждены часть трубного моста и дороги на 31-м километре автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (около села Букнари), из-за этого запрещено движение всех видов автотранспортных средств.
По данным департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, повреждение возникло в результате поднявшегося уровня воды в ущелье.
В период действия запрета легковые автомобили будут передвигаться по дороге местного значения, а передвижение автомобилей с прицепами и полуприцепами, а также грузовых авто возможно по автодороге международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети (S-12).
На данном этапе мобилизуется соответствующая техника, и в кратчайшие сроки начнутся восстановительные работы на поврежденной дороге.