https://sputnik-georgia.ru/20230911/obrusheny-chast-mosta-i-dorogi---zaprescheno-dvizhenie-na-doroge-veduschey-iz-imereti-v-adzhariyu-282174490.html

Обрушены часть моста и дороги – запрещено движение на дороге, ведущей из Имерети в Аджарию

Обрушены часть моста и дороги – запрещено движение на дороге, ведущей из Имерети в Аджарию

В кратчайшие сроки начнутся работы по восстановлению дороги 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T23:07+0400

2023-09-11T23:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Повреждены часть трубного моста и дороги на 31-м километре автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (около села Букнари), из-за этого запрещено движение всех видов автотранспортных средств.По данным департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, повреждение возникло в результате поднявшегося уровня воды в ущелье. В период действия запрета легковые автомобили будут передвигаться по дороге местного значения, а передвижение автомобилей с прицепами и полуприцепами, а также грузовых авто возможно по автодороге международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети (S-12). На данном этапе мобилизуется соответствующая техника, и в кратчайшие сроки начнутся восстановительные работы на поврежденной дороге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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