https://sputnik-georgia.ru/20230911/primety-na-tserkovnoe-novoletie-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-282168498.html

Приметы на церковное новолетие 2023: что нельзя делать в праздник?

Приметы на церковное новолетие 2023: что нельзя делать в праздник?

Церковное новолетие, или начало индикта, считается первым в новом церковном году, который отмечают 14 сентября (по старому стилю 1 сентября) 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T19:08+0400

2023-09-11T19:08+0400

2023-09-11T19:08+0400

справки

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С церковным новолетием, которое называют также Славянским Новым годом, связано множество примет, традиций и запретов. Что нельзя делать в церковное новолетие: о народных приметах и запретах православного праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в церковное новолетие нельзя в доме делать уборку, особенно подметать – можно вымести здоровье, счастье и достаток. В православный праздник нельзя со стола выбрасывать остатки пищи – это плохая примета, предвещающая голод и нищету. Церковное новолетие: какого числа отмечают начало индикта в 2023 году?>>В церковное новолетие нельзя планировать дальнюю дорогу – по приметам ослушавшиеся столкнутся в пути с неприятностями. По народным приметам нельзя в церковное новолетие, как и в любой другой православный праздник, сквернословить, ссориться и конфликтовать. Народные приметы Хорошая примета накрыть в церковное новолетие богатый стол – наступающий год будет удачным. По народным приметам нельзя встречать церковное новолетие с незавершенными делами или долгами – завершить дела или выплатить долги не удастся даже в течение года. Примета, привлекающая удачу и благосостояние, – разжигать всей семьей костры в церковное новолетие и водить хороводы. Свататься в церковное новолетие также является хорошей приметой – молодые проживут долго и счастлива. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки