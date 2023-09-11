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Ситуация в зоне стихийного бедствия в Гурии – последние данные

Ситуация в зоне стихийного бедствия в Гурии – последние данные

Работы в зоне бедствия продолжаются в интенсивном режиме 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T11:41+0400

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гурия

западная грузия

озургети

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

оползень

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинские спасатели продолжают работать в чрезвычайном режиме в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия – накануне поздно ночью им удалось вывести еще семь граждан из села Циагубани Ланчхутского района. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в регионе Гурия в Западной Грузии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Пострадали села Ланчхутского и Озургетского районов. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. На данном этапе спасателям удалось перевести на безопасное место более 200 человек, среди которых дети и подростки. Местные власти расселили 110 человек по гостиницам.В регионе мобилизована тяжелая техника и человеческий ресурс. В интенсивном режиме проводятся очистительные работы на территории схода оползня. Геологи изучают ситуацию на месте. Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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