https://sputnik-georgia.ru/20230911/skrytoe-sokrovische--euronews-posvyatil-reportazh-adzharii-282158411.html
"Скрытое сокровище" – Euronews посвятил репортаж Аджарии
"Скрытое сокровище" – Euronews посвятил репортаж Аджарии
С туристическим потенциалом черноморского край познакомились миллионы зрителей 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T14:04+0400
2023-09-11T14:04+0400
2023-09-11T14:06+0400
туризм
грузия
новости
батуми
аджария
тбилиси
торнике рижвадзе
euronews
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282123568_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_52f6d7062f39c095b6bb61588de34b99.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Международный телеканал Euronews посвятил репортаж грузинскому черноморскому краю Аджария, назвав его "скрытым сокровищем". Миллионы зрителей программы познакомились с разнообразными туристическими возможностями Батуми, старым и современным обликом города, направлениями экотуризма, грузинской кухней, фольклором и многолетней традицией виноделия. В репортаже председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе рассказал об инвестиционной среде, туризме и экономических возможностях региона. В прошлом году Батуми оказался под пристальным вниманием таких международных каналов и изданий, как Euronews, Forbes USA, Conde Nast Traveller и многих других. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитера. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
аджария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282123568_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ba8b249d19a6156adba8dd2612ee465c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, батуми, аджария, тбилиси, торнике рижвадзе, euronews
туризм, грузия, новости, батуми, аджария, тбилиси, торнике рижвадзе, euronews
"Скрытое сокровище" – Euronews посвятил репортаж Аджарии
14:04 11.09.2023 (обновлено: 14:06 11.09.2023)
С туристическим потенциалом черноморского край познакомились миллионы зрителей
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Международный телеканал Euronews посвятил репортаж грузинскому черноморскому краю Аджария, назвав его "скрытым сокровищем".
Миллионы зрителей программы познакомились с разнообразными туристическими возможностями Батуми, старым и современным обликом города, направлениями экотуризма, грузинской кухней, фольклором и многолетней традицией виноделия.
В репортаже председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе рассказал об инвестиционной среде, туризме и экономических возможностях региона.
"Батуми развивается довольно быстро и в то же время сочетается с природой со всей ее аутентичностью и очарованием. Именно это действительно привлекает самых разных путешественников", – отметил Рижвадзе.
В прошлом году Батуми оказался под пристальным вниманием таких международных каналов и изданий, как Euronews, Forbes USA, Conde Nast Traveller и многих других.
Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитера. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США.