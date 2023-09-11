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https://sputnik-georgia.ru/20230911/skrytoe-sokrovische--euronews-posvyatil-reportazh-adzharii-282158411.html
"Скрытое сокровище" – Euronews посвятил репортаж Аджарии
"Скрытое сокровище" – Euronews посвятил репортаж Аджарии
С туристическим потенциалом черноморского край познакомились миллионы зрителей 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T14:04+0400
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новости
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аджария
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торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Международный телеканал Euronews посвятил репортаж грузинскому черноморскому краю Аджария, назвав его "скрытым сокровищем". Миллионы зрителей программы познакомились с разнообразными туристическими возможностями Батуми, старым и современным обликом города, направлениями экотуризма, грузинской кухней, фольклором и многолетней традицией виноделия. В репортаже председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе рассказал об инвестиционной среде, туризме и экономических возможностях региона. В прошлом году Батуми оказался под пристальным вниманием таких международных каналов и изданий, как Euronews, Forbes USA, Conde Nast Traveller и многих других. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитера. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, батуми, аджария, тбилиси, торнике рижвадзе, euronews
туризм, грузия, новости, батуми, аджария, тбилиси, торнике рижвадзе, euronews

"Скрытое сокровище" – Euronews посвятил репортаж Аджарии

14:04 11.09.2023 (обновлено: 14:06 11.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми , осень 2023
Вид на город Батуми , осень 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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С туристическим потенциалом черноморского край познакомились миллионы зрителей
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Международный телеканал Euronews посвятил репортаж грузинскому черноморскому краю Аджария, назвав его "скрытым сокровищем".
Миллионы зрителей программы познакомились с разнообразными туристическими возможностями Батуми, старым и современным обликом города, направлениями экотуризма, грузинской кухней, фольклором и многолетней традицией виноделия.
В репортаже председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе рассказал об инвестиционной среде, туризме и экономических возможностях региона.

"Батуми развивается довольно быстро и в то же время сочетается с природой со всей ее аутентичностью и очарованием. Именно это действительно привлекает самых разных путешественников", – отметил Рижвадзе.

В прошлом году Батуми оказался под пристальным вниманием таких международных каналов и изданий, как Euronews, Forbes USA, Conde Nast Traveller и многих других.
Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитера. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США.
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