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Теракт 11 сентября 2001 года в США – премьер Грузии почтил память погибших
Теракт 11 сентября 2001 года в США – премьер Грузии почтил память погибших
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. День, когда в США произошел теракт, является напоминанием о разрушительном воздействии терроризма на жизни ни в чем не повинных... 11.09.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. День, когда в США произошел теракт, является напоминанием о разрушительном воздействии терроризма на жизни ни в чем не повинных людей, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Twitter.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, нью-йорк, ираклий гарибашвили, сша, происшествия, в мире
грузия, новости, общество, нью-йорк, ираклий гарибашвили, сша, происшествия, в мире
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
День, когда в США произошел теракт, является напоминанием о разрушительном воздействии терроризма на жизни ни в чем не повинных людей, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Twitter
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"Сегодня, когда мы размышляем о событиях 11 сентября 2001 года, наши сердца обращены к семьям, потерявшим своих близких, и к великой американской нации. Этот день является суровым напоминанием о разрушительном воздействии терроризма на жизни ни в чем не повинных людей", – написал премьер.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.