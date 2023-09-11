https://sputnik-georgia.ru/20230911/terakt-11-sentyabrya-2001-goda-v-ssha---premer-gruzii-pochtil-pamyat-pogibshikh-282175420.html

Теракт 11 сентября 2001 года в США – премьер Грузии почтил память погибших

Теракт 11 сентября 2001 года в США – премьер Грузии почтил память погибших

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. День, когда в США произошел теракт, является напоминанием о разрушительном воздействии терроризма на жизни ни в чем не повинных... 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T23:57+0400

2023-09-11T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. День, когда в США произошел теракт, является напоминанием о разрушительном воздействии терроризма на жизни ни в чем не повинных людей, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Twitter.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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