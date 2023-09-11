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Впервые в истории! Сборная Грузии по дзюдо выиграла молодежный чемпионат Европы
Впервые в истории! Сборная Грузии по дзюдо выиграла молодежный чемпионат Европы
В решающей схватке юные дзюдоисты разгромили хозяев – сборную Нидерландов 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T11:19+0400
2023-09-11T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по дзюдо выиграла золото чемпионата Европы в Гааге среди смешанных команд. Молодежный чемпионат Европы по дзюдо стартовал 7 сентября в Гааге (Нидерланды). В финале юные дзюдоисты разгромили хозяев соревнований, сборную Нидерландов, со счетом 4:1. До этого грузинские спортсмены обыграли сборные Италии и Азербайджана. Грузинская молодежная сборная впервые завоевала титул чемпиона Европы среди смешанных команд. В личном зачете сборная Грузии завоевала четыре медали. Золото в копилку грузинской команды принесли Тенго Зиракашвили, Георгий Терашвили и Шалва Гирешидзе, а Лука Бабутсадзе завоевал бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, нидерланды, италия, азербайджан
Впервые в истории! Сборная Грузии по дзюдо выиграла молодежный чемпионат Европы
11:19 11.09.2023 (обновлено: 11:32 11.09.2023)
В решающей схватке юные дзюдоисты разгромили хозяев – сборную Нидерландов
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по дзюдо выиграла золото чемпионата Европы в Гааге среди смешанных команд.
Молодежный чемпионат Европы по дзюдо стартовал 7 сентября в Гааге (Нидерланды).
В финале юные дзюдоисты разгромили хозяев соревнований, сборную Нидерландов, со счетом 4:1. До этого грузинские спортсмены обыграли сборные Италии и Азербайджана.
Грузинская молодежная сборная впервые завоевала титул чемпиона Европы среди смешанных команд.
В личном зачете сборная Грузии завоевала четыре медали. Золото в копилку грузинской команды принесли Тенго Зиракашвили, Георгий Терашвили и Шалва Гирешидзе, а Лука Бабутсадзе завоевал бронзу.