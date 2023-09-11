https://sputnik-georgia.ru/20230911/zemletryaseniya-v-marokko---chislo-pogibshikh-dostiglo-2681-282171303.html

Землетрясения в Марокко – число погибших достигло 2681

Землетрясения в Марокко – число погибших достигло 2681

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9 11.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2681, а пострадавших – более 2,5 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hespress. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от города Марракеш на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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