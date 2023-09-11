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Землетрясения в Марокко – число погибших достигло 2681
Землетрясения в Марокко – число погибших достигло 2681
В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T20:12+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2681, а пострадавших – более 2,5 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hespress. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от города Марракеш на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, марокко
Землетрясения в Марокко – число погибших достигло 2681
20:12 11.09.2023 (обновлено: 20:32 11.09.2023)
В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
Количество погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2681, а пострадавших – более 2,5 тысячи, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Hespress.
"Число погибших в результате землетрясения достигло 2681... Число пострадавших – 2501 человек", – говорится в сообщении газеты, основанной на данных министерства внутренних дел королевства.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от города Марракеш на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.