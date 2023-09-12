https://sputnik-georgia.ru/20230912/282178516.html

Путин: торговля между Россией и Китаем может достичь 200 млрд долларов

Путин: торговля между Россией и Китаем может достичь 200 млрд долларов

Ежегодно товарооборот между двумя странами возрастает на треть, отметил президент 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T10:22+0400

2023-09-12T10:22+0400

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си цзиньпин

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ТБИЛИСИ, 12 сен– Sputnik. Взаимная торговля между Россией и Китаем может достичь 200 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках беседы заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином.Встреча российской и китайской стороны прошла на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, передает РИА Новости. По словам Путина, ежегодно товарооборот между двумя странами возрастает на треть.С начала 2023-го объемы выросли на 24% и составили 120 млрд долларов. Данные объемы товарооборота возможно уже в 2023 году, уточнил лидер России.Путин напомнил, что во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином была поставлена задача достигнуть планки в 200 млрд.Президент России выразил уверенность, что отношения двух стран, которые связывает многолетнее сотрудничество, продолжат развиваться в набранном темпе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, экономика, китай, владивосток, владимир путин, си цзиньпин