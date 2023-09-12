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Путин объяснил, почему США толкают Украину к продолжению боевых действий
Путин объяснил, почему США толкают Украину к продолжению боевых действий
Президент России отметил, что, "бросая в топку" народ, Киев и его западные кураторы только затягивают конфликт 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T17:02+0400
2023-09-12T17:02+0400
2023-09-12T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. США должны показать свой вклад в результативность боевых действий на Украине к президентским выборам, человеческие потери ими не учитываются, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Он добавил, что сегодняшнему украинскому руководству тоже не жалко своих граждан. Президент отметил, что, "бросая в топку" народ, Киев и его западные кураторы только затягивают конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, киев, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины, украина, сша
в мире, россия, политика, киев, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины, украина, сша
Путин объяснил, почему США толкают Украину к продолжению боевых действий
Президент России отметил, что, "бросая в топку" народ, Киев и его западные кураторы только затягивают конфликт
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. США должны показать свой вклад в результативность боевых действий на Украине к президентским выборам, человеческие потери ими не учитываются, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
"Вот у них выборный процесс начинается в ноябре, им во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, и они толкают украинцев к продолжению боевых действий, что бы они публично не говорили, потому что им украинцев не жалко", – цитирует Путина РИА Новости.
Он добавил, что сегодняшнему украинскому руководству тоже не жалко своих граждан. Президент отметил, что, "бросая в топку" народ, Киев и его западные кураторы только затягивают конфликт.