https://sputnik-georgia.ru/20230912/282200354.html

Путин высказался по ситуации в Карабахе

Путин высказался по ситуации в Карабахе

С учетом пражского заявления Азербайджан предлагает России решать все вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, на двусторонней основе 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T16:22+0400

2023-09-12T16:22+0400

2023-09-12T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Азербайджанский президент Ильхам Алиев утверждает, что вопрос статуса Нагорного Карабаха закрыт, так как сама Армения признала его частью Азербайджана, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он отметил, что Москва предлагала свои варианты урегулирования и не собирается это скрывать.Он добавил, что были разные варианты, но в итоге все сводилось к этому. На вопрос, что вы будете делать, в Армении отвечали: "Будем сражаться". В конечном итоге, по словам Путина, сложилась нынешняя ситуация. Но дело не только в результатах последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. "И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. Мы знаем об этом, ну что здесь говорить. Теперь мне президент Алиев говорит: "Ну вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен". И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха. Это состоялось, это же не наше решение, это решение армянского руководства сегодняшнего", – сказал Путин. А с учетом этого, как говорят в Азербайджане, теперь все вопросы, если Россия хочет чем-то заниматься по Карабаху, должны решаться с Баку на двусторонней основе. Конечно, по его словам, есть другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев. "Это правда, да. Мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, он никуда не делся. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам, и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких-либо этнических чистках", – сказал Путин.Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что Армения привержена договоренности с Азербайджаном о заключении мирного договора на основе взаимного признания территориальной целостности в 29,8 кв. км и 86,6 кв. км (включая Нагорный Карабах) соответственно. Более того, он отмечал, что другие страны, в том числе сопредседатели ОБСЕ, всегда считали НК частью Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, в мире, россия, азербайджан, армения, баку, владимир путин, ильхам алиев, обсе