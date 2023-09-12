https://sputnik-georgia.ru/20230912/bunt-v-tyurmakh-gruzii-narodnyy-zaschitnik-gruzii-oproverg-rasprostranivshuyusya-informatsiyu--282208688.html
Бунт в тюрьмах Грузии? Народный защитник Грузии опроверг распространившуюся информацию
Бунт в тюрьмах Грузии? Народный защитник Грузии опроверг распространившуюся информацию
Распространилась информация, что заключенные устроили бунт из-за якобы ненадлежащих условий содержания 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T23:08+0400
2023-09-12T23:08+0400
2023-09-12T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии опроверг информацию о беспорядках в тюрьмах в Батуми (АР Аджария) и Кутаиси (регион Имерети). Оппозиционные телеканалы со ссылкой на адвокатов сообщили о возможных бунтах в тюрьмах Кутаиси №2 и Батуми №3. Адвокаты говорили о массовых голодовках и намеренном членовредительстве среди заключенных из-за якобы ненадлежащих условий содержания. По данным омбудсмена, представители ведомства готовы проверить все факты индивидуально. По последним данным на август 2023 года, в Кутаисском учреждении по исполнению наказаний №2 содержалось 1 018 заключенных, а в Батумском – 46 заключенных. Основная часть заключенных в этих тюрьмах обвинена в тяжких и особо тяжких преступлениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, батуми, кутаиси, омбудсмен
грузия, новости, политика, батуми, кутаиси, омбудсмен
Бунт в тюрьмах Грузии? Народный защитник Грузии опроверг распространившуюся информацию
Распространилась информация, что заключенные устроили бунт из-за якобы ненадлежащих условий содержания
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии опроверг информацию о беспорядках в тюрьмах в Батуми (АР Аджария) и Кутаиси (регион Имерети).
Оппозиционные телеканалы со ссылкой на адвокатов сообщили о возможных бунтах в тюрьмах Кутаиси №2 и Батуми №3. Адвокаты говорили о массовых голодовках и намеренном членовредительстве среди заключенных из-за якобы ненадлежащих условий содержания.
"В этих учреждениях находятся представители Народного защитника, и к этому времени информация о вероятных беспорядках не подтверждается", – говорится в заявлении аппарата.
По данным омбудсмена, представители ведомства готовы проверить все факты индивидуально.
По последним данным на август 2023 года, в Кутаисском учреждении по исполнению наказаний №2 содержалось 1 018 заключенных, а в Батумском – 46 заключенных. Основная часть заключенных в этих тюрьмах обвинена в тяжких и особо тяжких преступлениях.