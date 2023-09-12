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Достопримечательности Грузии: женский Бодбийский монастырь – фото

Достопримечательности Грузии: женский Бодбийский монастырь – фото

Одна из главных достопримечательностей Грузии – это женский Бодбийский монастырь, расположенный в двух километрах от города Сигнахи в регионе Кахети. Смотрите... 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T15:38+0400

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В Бодбийском монастыре покоятся мощи просветительницы Грузии, святой равноапостольной Нино, умершей там в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества.

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм в грузии, памятник культуры, фото