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Достопримечательности Грузии: женский Бодбийский монастырь – фото
Достопримечательности Грузии: женский Бодбийский монастырь – фото
Одна из главных достопримечательностей Грузии – это женский Бодбийский монастырь, расположенный в двух километрах от города Сигнахи в регионе Кахети. Смотрите... 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T15:38+0400
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В Бодбийском монастыре покоятся мощи просветительницы Грузии, святой равноапостольной Нино, умершей там в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм в грузии, памятник культуры, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм в грузии, памятник культуры, фото

Достопримечательности Грузии: женский Бодбийский монастырь – фото

15:38 12.09.2023 (обновлено: 15:52 12.09.2023)
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Одна из главных достопримечательностей Грузии – это женский Бодбийский монастырь, расположенный в двух километрах от города Сигнахи в регионе Кахети. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит это удивительное место.
В Бодбийском монастыре покоятся мощи просветительницы Грузии, святой равноапостольной Нино, умершей там в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества.
© photo: Sputnik / Stringer

Перед своей кончиной святая Нино удалилась в местечко Бодбе, и там же, прослужив некоторое время, она скончалась и была похоронена.

Перед своей кончиной святая Нино удалилась в местечко Бодбе, и там же, прослужив некоторое время, она скончалась и была похоронена. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Перед своей кончиной святая Нино удалилась в местечко Бодбе, и там же, прослужив некоторое время, она скончалась и была похоронена.

© photo: Sputnik / Stringer

В скором времени по просьбе царя Мириана над могилой святой Нино был возведён храм в честь святого Георгия – небесного покровителя Грузии.

В скором времени по просьбе царя Мириана над могилой святой Нино был возведён храм в честь святого Георгия – небесного покровителя Грузии. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В скором времени по просьбе царя Мириана над могилой святой Нино был возведён храм в честь святого Георгия – небесного покровителя Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

А близ храма возник и монастырь.

А близ храма возник и монастырь. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

А близ храма возник и монастырь.

© photo: Sputnik / Stringer

Со временем обитель стала настоящим культурным центром и центром Бодбийской епархии.

Со временем обитель стала настоящим культурным центром и центром Бодбийской епархии. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Со временем обитель стала настоящим культурным центром и центром Бодбийской епархии.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако настоящий расцвет монастырь Святой Нино приобрёл в XV веке.

Однако настоящий расцвет монастырь Святой Нино приобрёл в XV веке. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако настоящий расцвет монастырь Святой Нино приобрёл в XV веке.

© photo: Sputnik / Stringer

Цари Кахетинского царства всегда благоволили обители и даже выбрали ее как место для коронации.

Цари Кахетинского царства всегда благоволили обители и даже выбрали ее как место для коронации. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Цари Кахетинского царства всегда благоволили обители и даже выбрали ее как место для коронации.

© photo: Sputnik / Stringer

В начале XVII века монастырь был разграблен войсками персидского шаха Аббаса. Восстанавливал святыню царь Кахетии Теймураз I во второй половине XVII века.

В начале XVII века монастырь был разграблен войсками персидского шаха Аббаса. Восстанавливал святыню царь Кахетии Теймураз I во второй половине XVII века. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

В начале XVII века монастырь был разграблен войсками персидского шаха Аббаса. Восстанавливал святыню царь Кахетии Теймураз I во второй половине XVII века.

© photo: Sputnik / Stringer

С возрождением монашеской жизни в Бодбе была открыта духовная семинария, там находилось одно из крупнейших в Грузии хранилищ религиозных книг.

С возрождением монашеской жизни в Бодбе была открыта духовная семинария, там находилось одно из крупнейших в Грузии хранилищ религиозных книг. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

С возрождением монашеской жизни в Бодбе была открыта духовная семинария, там находилось одно из крупнейших в Грузии хранилищ религиозных книг.

© photo: Sputnik / Stringer

А в XVIII веке в обители был устроен мужской монастырь.

А в XVIII веке в обители был устроен мужской монастырь. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

А в XVIII веке в обители был устроен мужской монастырь.

© photo: Sputnik / Stringer

Сразу за храмом есть смотровая площадка с прекрасным видом на Алазанскую долину. Территория монастыря и храма очень красивая. Отсюда открывается великолепный вид.

Сразу за храмом есть смотровая площадка с прекрасным видом на Алазанскую долину. Территория монастыря и храма очень красивая. Отсюда открывается великолепный вид. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сразу за храмом есть смотровая площадка с прекрасным видом на Алазанскую долину. Территория монастыря и храма очень красивая. Отсюда открывается великолепный вид.

© photo: Sputnik / Stringer

Достопримечательностью монастыря является одна из самых почитаемых икон Грузии – мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери. Она находится в соборе Святого Георгия.

Достопримечательностью монастыря является одна из самых почитаемых икон Грузии – мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери. Она находится в соборе Святого Георгия. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Достопримечательностью монастыря является одна из самых почитаемых икон Грузии – мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери. Она находится в соборе Святого Георгия.

© photo: Sputnik / Stringer

Первоначально построенный (IX-XI вв.) на месте захоронения святой Нино храм до наших дней не сохранился. Позднее на его месте был построен трехнефный кафедральный собор Святого Георгия.

Первоначально построенный (IX-XI вв.) на месте захоронения святой Нино храм до наших дней не сохранился. Позднее на его месте был построен трехнефный кафедральный собор Святого Георгия. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Первоначально построенный (IX-XI вв.) на месте захоронения святой Нино храм до наших дней не сохранился. Позднее на его месте был построен трехнефный кафедральный собор Святого Георгия.

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