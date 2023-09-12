Достопримечательности Грузии: женский Бодбийский монастырь – фото
Перед своей кончиной святая Нино удалилась в местечко Бодбе, и там же, прослужив некоторое время, она скончалась и была похоронена.
Перед своей кончиной святая Нино удалилась в местечко Бодбе, и там же, прослужив некоторое время, она скончалась и была похоронена.
В скором времени по просьбе царя Мириана над могилой святой Нино был возведён храм в честь святого Георгия – небесного покровителя Грузии.
В скором времени по просьбе царя Мириана над могилой святой Нино был возведён храм в честь святого Георгия – небесного покровителя Грузии.
А близ храма возник и монастырь.
А близ храма возник и монастырь.
Со временем обитель стала настоящим культурным центром и центром Бодбийской епархии.
Со временем обитель стала настоящим культурным центром и центром Бодбийской епархии.
Однако настоящий расцвет монастырь Святой Нино приобрёл в XV веке.
Однако настоящий расцвет монастырь Святой Нино приобрёл в XV веке.
Цари Кахетинского царства всегда благоволили обители и даже выбрали ее как место для коронации.
Цари Кахетинского царства всегда благоволили обители и даже выбрали ее как место для коронации.
В начале XVII века монастырь был разграблен войсками персидского шаха Аббаса. Восстанавливал святыню царь Кахетии Теймураз I во второй половине XVII века.
В начале XVII века монастырь был разграблен войсками персидского шаха Аббаса. Восстанавливал святыню царь Кахетии Теймураз I во второй половине XVII века.
С возрождением монашеской жизни в Бодбе была открыта духовная семинария, там находилось одно из крупнейших в Грузии хранилищ религиозных книг.
С возрождением монашеской жизни в Бодбе была открыта духовная семинария, там находилось одно из крупнейших в Грузии хранилищ религиозных книг.
А в XVIII веке в обители был устроен мужской монастырь.
А в XVIII веке в обители был устроен мужской монастырь.
Сразу за храмом есть смотровая площадка с прекрасным видом на Алазанскую долину. Территория монастыря и храма очень красивая. Отсюда открывается великолепный вид.
Сразу за храмом есть смотровая площадка с прекрасным видом на Алазанскую долину. Территория монастыря и храма очень красивая. Отсюда открывается великолепный вид.
Достопримечательностью монастыря является одна из самых почитаемых икон Грузии – мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери. Она находится в соборе Святого Георгия.
Достопримечательностью монастыря является одна из самых почитаемых икон Грузии – мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери. Она находится в соборе Святого Георгия.
Первоначально построенный (IX-XI вв.) на месте захоронения святой Нино храм до наших дней не сохранился. Позднее на его месте был построен трехнефный кафедральный собор Святого Георгия.
Первоначально построенный (IX-XI вв.) на месте захоронения святой Нино храм до наших дней не сохранился. Позднее на его месте был построен трехнефный кафедральный собор Святого Георгия.