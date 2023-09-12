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Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандные бриллианты
Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандные бриллианты
Общая стоимость контрабандных драгоценностей – почти 50 тысяч лари 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T12:51+0400
2023-09-12T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik Иностранец задержан за нелегальный ввоз через таможенную границу Грузии бриллиантов и украшений на общую сумму в 46 029 лари (около 18 тысяч долларов), сообщает следственная служба Минфина Грузии. На какой именно границе произошел инцидент, не уточняется. Расследование ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, контрабанда, дело о похищении азербайджанского журналиста
грузия, происшествия, новости, контрабанда, дело о похищении азербайджанского журналиста
Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандные бриллианты
12:51 12.09.2023 (обновлено: 13:10 12.09.2023)
Общая стоимость контрабандных драгоценностей – почти 50 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik Иностранец задержан за нелегальный ввоз через таможенную границу Грузии бриллиантов и украшений на общую сумму в 46 029 лари (около 18 тысяч долларов), сообщает следственная служба Минфина Грузии.
На какой именно границе произошел инцидент, не уточняется.
"В ходе следствия установлено, что обвиняемый перевез через пункт таможенного контроля незадекларированные бриллианты и золотое кольцо, таможенная стоимость которых составляет 46 029 лари", – говорится в информации.
Расследование ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.