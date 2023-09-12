https://sputnik-georgia.ru/20230912/inostranets-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-kontrabandnye-brillianty--282184424.html

Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандные бриллианты

Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандные бриллианты

Общая стоимость контрабандных драгоценностей – почти 50 тысяч лари 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T12:51+0400

2023-09-12T12:51+0400

2023-09-12T13:10+0400

грузия

происшествия

новости

контрабанда

дело о похищении азербайджанского журналиста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik Иностранец задержан за нелегальный ввоз через таможенную границу Грузии бриллиантов и украшений на общую сумму в 46 029 лари (около 18 тысяч долларов), сообщает следственная служба Минфина Грузии. На какой именно границе произошел инцидент, не уточняется. Расследование ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, контрабанда, дело о похищении азербайджанского журналиста