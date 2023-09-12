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Ищенко: из-за Украины от Запада откалываются один союзник за другим – видео
Ищенко: из-за Украины от Запада откалываются один союзник за другим – видео
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T15:34+0400
2023-09-12T15:34+0400
2023-09-12T15:38+0400
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Почему из-за недальновидной политики США у них практически не осталось союзников среди стран третьего мира? Как украинский вопрос может развалить ЕС и почему итоги саммита G20 стали печальной новостью для Украины? С какой целью в Россию едет лидер Северной Кореи и когда ждать начала большой войны с участием США? Об этом и не только смотрите подробнее в программе "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко.
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мультимедиа, видео, украина, сша, северная корея, в мире, видео
мультимедиа, видео, украина, сша, северная корея, в мире, видео
Ищенко: из-за Украины от Запада откалываются один союзник за другим – видео
15:34 12.09.2023 (обновлено: 15:38 12.09.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Почему из-за недальновидной политики США у них практически не осталось союзников среди стран третьего мира? Как украинский вопрос может развалить ЕС и почему итоги саммита G20 стали печальной новостью для Украины? С какой целью в Россию едет лидер Северной Кореи и когда ждать начала большой войны с участием США?
Об этом и не только смотрите подробнее в программе "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко.