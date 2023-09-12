https://sputnik-georgia.ru/20230912/kogda-ozhidaetsya-vtoroy-koridor-zatmeniy-v-2023-godu-282203143.html

Когда ожидается второй коридор затмений в 2023 году?

Когда ожидается второй коридор затмений в 2023 году?

Жители Земли пройдут второй коридор затмений осенью 2023 года 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T19:01+0400

2023-09-12T19:01+0400

2023-09-12T19:01+0400

справки

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Коридор затмений – это промежуток между солнечным и лунным затмением или наоборот. Когда ожидается коридор затмений осенью 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Осенний коридор затмений Первое затмение осенью 2023 года ожидается во второй декаде октября. Откроет коридор затмений кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 14 октября. Общая продолжительность затмения составит около 5,5 часов. Это второе солнечное затмение в 2023 году – первое, гибридное или кольцеобразно-полное, произошло 20 апреля. Осенний коридор затмений продлится по 28 октября включительно. В этот день ожидается частное лунное затмение. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит 1 час 17 минут. Первое лунное затмение в 2023-м произошло 5 мая. Первый коридор затмений прошел весной 2023 года начался 20 апреля гибридным солнечным затмением и завершился 5 мая полутеневым лунным затмением. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки