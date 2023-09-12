https://sputnik-georgia.ru/20230912/kurs-lari-na-vtornik--26234-gel-282175707.html

Курс лари на вторник – 2,6234 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6234 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T09:20+0400

2023-09-12T09:20+0400

2023-09-12T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6234 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.

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