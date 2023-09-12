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Летчик-герой, посадивший самолет в поле в Сибири, родом из Тбилиси
Летчик-герой, посадивший самолет в поле в Сибири, родом из Тбилиси
Самолет, следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в 180 км от Новосибирска 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T21:37+0400
2023-09-12T21:37+0400
2023-09-12T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Командир самолета "Уральских авиалиний", экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, – потомственный пилот родом из Тбилиси, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск 12 сентября, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска. На борту находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.В пресс-службе авиакомпании заявили, что благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа удалось совершить посадку без трагических последствий.Дед Белова был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16. А отец закончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134, в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором так же, как и сын, в авиакомпании "Уральские авиалинии". Является отличником воздушного транспорта, почетным членом "Фонда авиационной безопасности СССР" награжден Орденом "Трудового Красного знамени" за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП – как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, новосибирск, уральские авиалинии, грузия, тбилиси
Летчик-герой, посадивший самолет в поле в Сибири, родом из Тбилиси
21:37 12.09.2023 (обновлено: 22:37 12.09.2023)
Самолет, следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в 180 км от Новосибирска
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Командир самолета "Уральских авиалиний", экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, – потомственный пилот родом из Тбилиси, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск 12 сентября, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска. На борту находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа удалось совершить посадку без трагических последствий.
"Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед", – говорится в сообщении.
Дед Белова был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.
А отец закончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134, в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором так же, как и сын, в авиакомпании "Уральские авиалинии".
Является отличником воздушного транспорта, почетным членом "Фонда авиационной безопасности СССР" награжден Орденом "Трудового Красного знамени" за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.
"Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи", – приводит также пресс-служба слова Сергея, взятые из его автобиографии.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП – как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".