https://sputnik-georgia.ru/20230912/narodnye-primety-na-kupriyanov-den-2023-chto-nelzya-delat-13-sentyabrya-282187667.html
Народные приметы на Куприянов день 2023: что нельзя делать 13 сентября?
Народные приметы на Куприянов день 2023: что нельзя делать 13 сентября?
Православная церковь 13 сентября поминает священномученика Киприана, епископа Карфагенского, которого казнили за веру в 258 году 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T13:13+0400
2023-09-12T13:13+0400
2023-09-12T13:47+0400
справки
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Народный праздник, с которым связано много запретов и примет, называют Куприянов день, или "Журавлиное вече", так как обычно 13 сентября журавли, которые готовятся к отлету, "собирают на болоте вече". Что нельзя делать в Куприянов день: о народных приметах 13 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Куприянов день устраивать праздники, шуметь и напиваться – по приметам можно весь год провести в горе и печали. По народным приметам в Куприянов день нельзя конфликтовать и ругаться – можно привлечь неудачи и неприятности. Плохая примета 13 сентября сажать и пересаживать растения – саженцы не приживутся. Нельзя в Куприянов день брать или давать в долг – по приметам можно привлечь финансовые проблемы. По народным приметам рвать рябину 13 сентября нельзя, чтобы не потревожить птиц, готовящихся к перелету в теплые края. Плохая примета отправляться в Куприянов день в путешествие – путешественников в пути будет подстерегать множество опасностей. Нельзя принимать 13 сентября подарки – по приметам вместе с презентом можно получить чужие проблемы. Народные приметы По народным приметам пойдет дождь, если в Куприянов день слышен журавлиный крик, а если птицы 13 сентября собрались стаей – значит, в ближайшие дни предстоит теплая и солнечная погода. Осень ожидается теплой, если журавли в Куприянов день спокойно летят стаей, а если по одиночке – это примета, что грядущий год будет неурожайный. Зимний сезон ожидается мягкий, если журавли 13 сентября летят низко, а если высоко – это явная примета, что зима предстоит морозная и снежная. По народным приметам, если в Куприянов день выпал снег, он быстро растает. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки
Народные приметы на Куприянов день 2023: что нельзя делать 13 сентября?
13:13 12.09.2023 (обновлено: 13:47 12.09.2023)
Православная церковь 13 сентября поминает священномученика Киприана, епископа Карфагенского, которого казнили за веру в 258 году
Народный праздник, с которым связано много запретов и примет, называют Куприянов день, или "Журавлиное вече", так как обычно 13 сентября журавли, которые готовятся к отлету, "собирают на болоте вече".
Что нельзя делать в Куприянов день: о народных приметах 13 сентября читайте в Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать
Нельзя в Куприянов день устраивать праздники, шуметь и напиваться – по приметам можно весь год провести в горе и печали.
По народным приметам в Куприянов день нельзя конфликтовать и ругаться – можно привлечь неудачи и неприятности.
Плохая примета 13 сентября сажать и пересаживать растения – саженцы не приживутся.
Нельзя в Куприянов день брать или давать в долг – по приметам можно привлечь финансовые проблемы.
По народным приметам рвать рябину 13 сентября нельзя, чтобы не потревожить птиц, готовящихся к перелету в теплые края.
Плохая примета отправляться в Куприянов день в путешествие – путешественников в пути будет подстерегать множество опасностей.
Нельзя принимать 13 сентября подарки – по приметам вместе с презентом можно получить чужие проблемы.
Народные приметы
По народным приметам пойдет дождь, если в Куприянов день слышен журавлиный крик, а если птицы 13 сентября собрались стаей – значит, в ближайшие дни предстоит теплая и солнечная погода.
Осень ожидается теплой, если журавли в Куприянов день спокойно летят стаей, а если по одиночке – это примета, что грядущий год будет неурожайный.
Зимний сезон ожидается мягкий, если журавли 13 сентября летят низко, а если высоко – это явная примета, что зима предстоит морозная и снежная.
По народным приметам, если в Куприянов день выпал снег, он быстро растает.
Материал подготовлен на основе открытых источников.