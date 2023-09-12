https://sputnik-georgia.ru/20230912/narodnye-primety-na-kupriyanov-den-2023-chto-nelzya-delat-13-sentyabrya-282187667.html

Народные приметы на Куприянов день 2023: что нельзя делать 13 сентября?

Народные приметы на Куприянов день 2023: что нельзя делать 13 сентября?

Православная церковь 13 сентября поминает священномученика Киприана, епископа Карфагенского, которого казнили за веру в 258 году 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T13:13+0400

2023-09-12T13:13+0400

2023-09-12T13:47+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266070504_0:94:3472:2047_1920x0_80_0_0_298626edb718e4446b036171b0b87bd7.jpg

Народный праздник, с которым связано много запретов и примет, называют Куприянов день, или "Журавлиное вече", так как обычно 13 сентября журавли, которые готовятся к отлету, "собирают на болоте вече". Что нельзя делать в Куприянов день: о народных приметах 13 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Куприянов день устраивать праздники, шуметь и напиваться – по приметам можно весь год провести в горе и печали. По народным приметам в Куприянов день нельзя конфликтовать и ругаться – можно привлечь неудачи и неприятности. Плохая примета 13 сентября сажать и пересаживать растения – саженцы не приживутся. Нельзя в Куприянов день брать или давать в долг – по приметам можно привлечь финансовые проблемы. По народным приметам рвать рябину 13 сентября нельзя, чтобы не потревожить птиц, готовящихся к перелету в теплые края. Плохая примета отправляться в Куприянов день в путешествие – путешественников в пути будет подстерегать множество опасностей. Нельзя принимать 13 сентября подарки – по приметам вместе с презентом можно получить чужие проблемы. Народные приметы По народным приметам пойдет дождь, если в Куприянов день слышен журавлиный крик, а если птицы 13 сентября собрались стаей – значит, в ближайшие дни предстоит теплая и солнечная погода. Осень ожидается теплой, если журавли в Куприянов день спокойно летят стаей, а если по одиночке – это примета, что грядущий год будет неурожайный. Зимний сезон ожидается мягкий, если журавли 13 сентября летят низко, а если высоко – это явная примета, что зима предстоит морозная и снежная. По народным приметам, если в Куприянов день выпал снег, он быстро растает. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки