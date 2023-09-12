https://sputnik-georgia.ru/20230912/politolog-ibragimov-zapad-sdelaet-vse-chtoby-eaes-ne-prisoedinilsya-k-g20---video-282182352.html

Политолог Ибрагимов: Запад сделает все, чтобы ЕАЭС не присоединился к G20 – видео

Политолог Ибрагимов: Запад сделает все, чтобы ЕАЭС не присоединился к G20 – видео

По итогам саммита G20 была принята итоговая декларация, которая возмутила Киев, ведь Западу не удалось продавить включение туда осуждение СВО России на Украине 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T11:31+0400

2023-09-12T11:31+0400

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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов. Что даст России включение Африканского союза в G20? Почему Запад будет препятствовать интеграции в организацию ЕАЭС? Почему формат "Большой двадцатки" все больше деградирует? Обо всем этом подробнее смотрите в интервью.

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