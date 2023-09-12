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Политолог Ибрагимов: Запад сделает все, чтобы ЕАЭС не присоединился к G20 – видео
Политолог Ибрагимов: Запад сделает все, чтобы ЕАЭС не присоединился к G20 – видео
По итогам саммита G20 была принята итоговая декларация, которая возмутила Киев, ведь Западу не удалось продавить включение туда осуждение СВО России на Украине 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T11:31+0400
2023-09-12T11:31+0400
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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов. Что даст России включение Африканского союза в G20? Почему Запад будет препятствовать интеграции в организацию ЕАЭС? Почему формат "Большой двадцатки" все больше деградирует? Обо всем этом подробнее смотрите в интервью.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, киев, украина, еаэс, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, киев, украина, еаэс, видео
Политолог Ибрагимов: Запад сделает все, чтобы ЕАЭС не присоединился к G20 – видео
11:31 12.09.2023 (обновлено: 11:56 12.09.2023)
По итогам саммита G20 была принята итоговая декларация, которая возмутила Киев, ведь Западу не удалось продавить включение туда осуждение СВО России на Украине
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.
Что даст России включение Африканского союза в G20? Почему Запад будет препятствовать интеграции в организацию ЕАЭС? Почему формат "Большой двадцатки" все больше деградирует?
Обо всем этом подробнее смотрите в интервью.