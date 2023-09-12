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Спецоперация в Тбилиси – задержаны наркоторговцы
Спецоперация в Тбилиси – задержаны наркоторговцы
Правоохранители также изъяли различные виды наркотиков 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T12:27+0400
2023-09-12T12:27+0400
2023-09-12T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Спецоперация по задержанию наркоторговцев проходит в эти минуты в тбилисском районе Поничала и еще на нескольких локациях, сообщает Первый канал. По данным СМИ, спецоперация началась на рассвете. Уже задержано несколько человек по обвинению в наркореализации. Также правоохранители изъяли различные виды наркотиков. Официальной информации от МВД пока не поступало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркотики, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркотики, наркопреступления в грузии
Спецоперация в Тбилиси – задержаны наркоторговцы
Правоохранители также изъяли различные виды наркотиков
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik.
Спецоперация по задержанию наркоторговцев проходит в эти минуты в тбилисском районе Поничала и еще на нескольких локациях, сообщает Первый канал
.
По данным СМИ, спецоперация началась на рассвете. Уже задержано несколько человек по обвинению в наркореализации. Также правоохранители изъяли различные виды наркотиков.
Официальной информации от МВД пока не поступало.