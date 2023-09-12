https://sputnik-georgia.ru/20230912/spetsoperatsiya-v-tbilisi--zaderzhany-narkotorgovtsy-282183251.html

Спецоперация в Тбилиси – задержаны наркоторговцы

Спецоперация в Тбилиси – задержаны наркоторговцы

Правоохранители также изъяли различные виды наркотиков 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T12:27+0400

2023-09-12T12:27+0400

2023-09-12T12:27+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

наркотики

наркопреступления в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0d/275736201_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_eb4e3446c84c2c2569a7a73e03655d02.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Спецоперация по задержанию наркоторговцев проходит в эти минуты в тбилисском районе Поничала и еще на нескольких локациях, сообщает Первый канал. По данным СМИ, спецоперация началась на рассвете. Уже задержано несколько человек по обвинению в наркореализации. Также правоохранители изъяли различные виды наркотиков. Официальной информации от МВД пока не поступало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркотики, наркопреступления в грузии