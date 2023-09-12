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Страшная история из Тушети: мужчина обнаружил труп в подвале собственного дома
Страшная история из Тушети: мужчина обнаружил труп в подвале собственного дома
Хозяин дома не спускался в подвал около двух лет 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T13:36+0400
2023-09-12T13:36+0400
2023-09-12T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Житель высокогорного села Омало в Тушети (регион Кахети) обнаружил в подвале собственного дома тело человека, умершего приблизительно год назад.Как передает медиацентр "Мтавари", хозяин дома нашел тело, когда осматривал подвал. До этого мужчина жил в чужой стране и не бывал в Омало около двух лет. На месте работали эксперты-криминалисты. По информации СМИ, тело было подвешено к потолку при помощи веревки. По одной из версий, возможно, тело принадлежит иностранному туристу. МВД начало расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, тушети, омало, кахети, преступность в грузии
новости, происшествия, грузия, тушети, омало, кахети, преступность в грузии
Страшная история из Тушети: мужчина обнаружил труп в подвале собственного дома
13:36 12.09.2023 (обновлено: 14:13 12.09.2023)
Хозяин дома не спускался в подвал около двух лет
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Житель высокогорного села Омало в Тушети (регион Кахети) обнаружил в подвале собственного дома тело человека, умершего приблизительно год назад.
Как передает медиацентр "Мтавари", хозяин дома нашел тело, когда осматривал подвал. До этого мужчина жил в чужой стране и не бывал в Омало около двух лет.
На месте работали эксперты-криминалисты. По информации СМИ, тело было подвешено к потолку при помощи веревки.
По одной из версий, возможно, тело принадлежит иностранному туристу. МВД начало расследование.