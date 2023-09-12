https://sputnik-georgia.ru/20230912/v-gruzii-zaderzhany-10-chelovek-za-khranenie-narkotikov-282209357.html

В Грузии задержаны 10 человек за хранение наркотиков

В Грузии задержаны 10 человек за хранение наркотиков

В ходе спецоперации за наркопреступления в масштабах Грузии задержаны 46 человек 12.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Десять человек задержаны по обвинению в незаконном хранении и приобретении наркотических средств во время спецоперации в Грузии, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, операция проводилась в Тбилиси и восьми регионах Грузии.Среди задержанных два иностранца и восемь граждан Грузии, из которых один был судим в прошлом. Самому младшему из задержанных 20 лет, а самому старшему – 60. Кроме того, во время спецоперации были задержаны 36 человек, из которых восемь – иностранцы, по обвинению в реализации наркотиков, в том числе при помощи т. н. "закладок".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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