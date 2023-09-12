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В Грузии задержаны 10 человек за хранение наркотиков
В Грузии задержаны 10 человек за хранение наркотиков
В ходе спецоперации за наркопреступления в масштабах Грузии задержаны 46 человек 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T23:48+0400
2023-09-12T23:48+0400
2023-09-12T23:53+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Десять человек задержаны по обвинению в незаконном хранении и приобретении наркотических средств во время спецоперации в Грузии, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, операция проводилась в Тбилиси и восьми регионах Грузии.Среди задержанных два иностранца и восемь граждан Грузии, из которых один был судим в прошлом. Самому младшему из задержанных 20 лет, а самому старшему – 60. Кроме того, во время спецоперации были задержаны 36 человек, из которых восемь – иностранцы, по обвинению в реализации наркотиков, в том числе при помощи т. н. "закладок".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
В Грузии задержаны 10 человек за хранение наркотиков
23:48 12.09.2023 (обновлено: 23:53 12.09.2023)
В ходе спецоперации за наркопреступления в масштабах Грузии задержаны 46 человек
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Десять человек задержаны по обвинению в незаконном хранении и приобретении наркотических средств во время спецоперации в Грузии, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, операция проводилась в Тбилиси и восьми регионах Грузии.
Среди задержанных два иностранца и восемь граждан Грузии, из которых один был судим в прошлом.
Самому младшему из задержанных 20 лет, а самому старшему – 60.
Кроме того, во время спецоперации были задержаны 36 человек, из которых восемь – иностранцы, по обвинению в реализации наркотиков, в том числе при помощи т. н. "закладок".