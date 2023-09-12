https://sputnik-georgia.ru/20230912/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-v-nochnoe-vremya-282203654.html
Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время
Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время
Ограничение будет действовать на протяжении пяти дней 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T17:23+0400
2023-09-12T17:23+0400
2023-09-12T17:34+0400
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общество
новости
тбилиси
чабуа амирэджиби
илья чавчавадзе
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено на части улицы Тамарашвили, соединяющей два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, с 13 по 17 сентября, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Камнепад с одного из каменистых склонов у шоссе Чабуа Амирэджиби произошел 14 августа. Благодаря проведению первого этапа работ опасность полностью устранена, но необходима замена защитных сеток. Первый этап завершился 10 сентября. Установка защитной сетки обойдется в 4 млн 424 тыс. лари (более 1,7 млн долларов). Транспортные средства, движущиеся с проспектов Важа-Пшавела и Александра Казбеги, а также с Университетской улицы до проспекта Ильи Чавчавадзе и поселения Багеби, смогут двигаться по шоссе Какуца Чолокашвили и Чабуа Амирэджиб, по улице Зураба Авалишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, чабуа амирэджиби, илья чавчавадзе, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, общество, новости, тбилиси, чабуа амирэджиби, илья чавчавадзе, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время
17:23 12.09.2023 (обновлено: 17:34 12.09.2023)
Ограничение будет действовать на протяжении пяти дней
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено на части улицы Тамарашвили, соединяющей два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, с 13 по 17 сентября, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Камнепад с одного из каменистых склонов у шоссе Чабуа Амирэджиби произошел 14 августа. Благодаря проведению первого этапа работ опасность полностью устранена, но необходима замена защитных сеток. Первый этап завершился 10 сентября. Установка защитной сетки обойдется в 4 млн 424 тыс. лари (более 1,7 млн долларов).
"Из-за укрепления каменистого склона с 00:00 до 06:00 13-17 сентября будет ограничено движение транспорта на части улицы Тамарашвили", – говорится в сообщении.
Транспортные средства, движущиеся с проспектов Важа-Пшавела и Александра Казбеги, а также с Университетской улицы до проспекта Ильи Чавчавадзе и поселения Багеби, смогут двигаться по шоссе Какуца Чолокашвили и Чабуа Амирэджиб, по улице Зураба Авалишвили.