https://sputnik-georgia.ru/20230912/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-v-nochnoe-vremya-282203654.html

Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время

Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время

Ограничение будет действовать на протяжении пяти дней 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T17:23+0400

2023-09-12T17:23+0400

2023-09-12T17:34+0400

грузия

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тбилиси

чабуа амирэджиби

илья чавчавадзе

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено на части улицы Тамарашвили, соединяющей два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, с 13 по 17 сентября, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Камнепад с одного из каменистых склонов у шоссе Чабуа Амирэджиби произошел 14 августа. Благодаря проведению первого этапа работ опасность полностью устранена, но необходима замена защитных сеток. Первый этап завершился 10 сентября. Установка защитной сетки обойдется в 4 млн 424 тыс. лари (более 1,7 млн долларов). Транспортные средства, движущиеся с проспектов Важа-Пшавела и Александра Казбеги, а также с Университетской улицы до проспекта Ильи Чавчавадзе и поселения Багеби, смогут двигаться по шоссе Какуца Чолокашвили и Чабуа Амирэджиб, по улице Зураба Авалишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, чабуа амирэджиби, илья чавчавадзе, дороги, грузинские дороги, машины и их водители