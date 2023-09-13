https://sputnik-georgia.ru/20230913/282213683.html

Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны

Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны

На инцидент уже отреагировал гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдовы, ему выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, об этом сам Денисов сообщил в беседе с РИА Новости.Журналист рассказал, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.Гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя факт высылки журналиста, имеющего все необходимые разрешения для работы в стране, заявил, что "разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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