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Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны
Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны
На инцидент уже отреагировал гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдовы, ему выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, об этом сам Денисов сообщил в беседе с РИА Новости.Журналист рассказал, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.Гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя факт высылки журналиста, имеющего все необходимые разрешения для работы в стране, заявил, что "разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, в мире, молдова, кишинев, дмитрий киселев, россия сегодня, депортация, sputnik
новости, в мире, молдова, кишинев, дмитрий киселев, россия сегодня, депортация, sputnik

Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны

10:22 13.09.2023
© photo: SputnikSputnik Молдова
Sputnik Молдова - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2023
© photo: Sputnik
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На инцидент уже отреагировал гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдовы, ему выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, об этом сам Денисов сообщил в беседе с РИА Новости.
Журналист рассказал, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.

"Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность", – сказал журналист.

Гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя факт высылки журналиста, имеющего все необходимые разрешения для работы в стране, заявил, что "разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений".
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