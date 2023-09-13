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Крупный пожар в многоквартирном доме в Ханое – фото
Крупный пожар в многоквартирном доме в Ханое – фото
Пожар произошел в частном жилом комплексе площадью свыше 200 квадратных метров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T14:44+0400
2023-09-13T14:44+0400
2023-09-13T14:44+0400
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В ночь на среду в Ханое произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого пострадали более 50 человек.Пламя вспыхнуло на первом этаже дома, столб черного дыма поднялся на десятки метров. В момент происшествия многие люди находились в своих квартирах.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия
Крупный пожар в многоквартирном доме в Ханое – фото
Пожар произошел в частном жилом комплексе площадью свыше 200 квадратных метров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий
В ночь на среду в Ханое произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого пострадали более 50 человек.
Пламя вспыхнуло на первом этаже дома, столб черного дыма поднялся на десятки метров. В момент происшествия многие люди находились в своих квартирах.
© AFP 2023 / Stringer
Пожар вспыхнул на первом этаже жилого комплекса во вторник ночью.
Пожар вспыхнул на первом этаже жилого комплекса во вторник ночью.
© AFP 2023 / Nhan Huu Sang
Столб черного, густого дыма поднялся на десятки метров.
Столб черного, густого дыма поднялся на десятки метров.
© AFP 2023 / Stringer
В момент происшествия в здании находилось много людей.
В момент происшествия в здании находилось много людей.
© AFP 2023 / Vietnam News Agency/Stringer
Жертвами пожара стали более 50 человек.
Жертвами пожара стали более 50 человек.
© AFP 2023 / Nhac Nguyen
Десятки людей получили травмы различной степени тяжести.
Десятки людей получили травмы различной степени тяжести.
© AFP 2023 / Le Phu
В ходе тушения пожара пострадали и сами спасатели.
В ходе тушения пожара пострадали и сами спасатели.
© AFP 2023 / Nhac Nguyen
Бороться с огнем было сложно, поскольку здание расположено в узком переулке. Пожарным машинам приходилось парковаться на расстоянии до 400 метров от очага возгорания.
Бороться с огнем было сложно, поскольку здание расположено в узком переулке. Пожарным машинам приходилось парковаться на расстоянии до 400 метров от очага возгорания.
© AFP 2023 / Le Phu
Около 2 часов ночи огонь был потушен.
Около 2 часов ночи огонь был потушен.
© AFP 2023 / Nhac Nguyen
Однако спасатели продолжили распылять воду для дальнейшего охлаждения полов дома.
Однако спасатели продолжили распылять воду для дальнейшего охлаждения полов дома.
© AFP 2023 / Nhac Nguyen
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. От имени правительства премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выразил глубокие соболезнования родственникам и семьям погибших.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. От имени правительства премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выразил глубокие соболезнования родственникам и семьям погибших.