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Крупный пожар в многоквартирном доме в Ханое – фото
Крупный пожар в многоквартирном доме в Ханое – фото
Пожар произошел в частном жилом комплексе площадью свыше 200 квадратных метров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий 13.09.2023, Sputnik Грузия
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В ночь на среду в Ханое произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого пострадали более 50 человек.Пламя вспыхнуло на первом этаже дома, столб черного дыма поднялся на десятки метров. В момент происшествия многие люди находились в своих квартирах.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия

Крупный пожар в многоквартирном доме в Ханое – фото

14:44 13.09.2023
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Пожар произошел в частном жилом комплексе площадью свыше 200 квадратных метров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий
В ночь на среду в Ханое произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого пострадали более 50 человек.
Пламя вспыхнуло на первом этаже дома, столб черного дыма поднялся на десятки метров. В момент происшествия многие люди находились в своих квартирах.
© AFP 2023 / Stringer

Пожар вспыхнул на первом этаже жилого комплекса во вторник ночью.

Пожар вспыхнул на первом этаже жилого комплекса во вторник ночью. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Stringer

Пожар вспыхнул на первом этаже жилого комплекса во вторник ночью.

© AFP 2023 / Nhan Huu Sang

Столб черного, густого дыма поднялся на десятки метров.

Столб черного, густого дыма поднялся на десятки метров. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2023 / Nhan Huu Sang

Столб черного, густого дыма поднялся на десятки метров.

© AFP 2023 / Stringer

В момент происшествия в здании находилось много людей.

В момент происшествия в здании находилось много людей. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2023 / Stringer

В момент происшествия в здании находилось много людей.

© AFP 2023 / Vietnam News Agency/Stringer

Жертвами пожара стали более 50 человек.

Жертвами пожара стали более 50 человек. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2023 / Vietnam News Agency/Stringer

Жертвами пожара стали более 50 человек.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Десятки людей получили травмы различной степени тяжести.

Десятки людей получили травмы различной степени тяжести. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Десятки людей получили травмы различной степени тяжести.

© AFP 2023 / Le Phu

В ходе тушения пожара пострадали и сами спасатели.

В ходе тушения пожара пострадали и сами спасатели. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Le Phu

В ходе тушения пожара пострадали и сами спасатели.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Бороться с огнем было сложно, поскольку здание расположено в узком переулке. Пожарным машинам приходилось парковаться на расстоянии до 400 метров от очага возгорания.

Бороться с огнем было сложно, поскольку здание расположено в узком переулке. Пожарным машинам приходилось парковаться на расстоянии до 400 метров от очага возгорания. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Бороться с огнем было сложно, поскольку здание расположено в узком переулке. Пожарным машинам приходилось парковаться на расстоянии до 400 метров от очага возгорания.

© AFP 2023 / Le Phu

Около 2 часов ночи огонь был потушен.

Около 2 часов ночи огонь был потушен. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2023 / Le Phu

Около 2 часов ночи огонь был потушен.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Однако спасатели продолжили распылять воду для дальнейшего охлаждения полов дома.

Однако спасатели продолжили распылять воду для дальнейшего охлаждения полов дома. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Однако спасатели продолжили распылять воду для дальнейшего охлаждения полов дома.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. От имени правительства премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выразил глубокие соболезнования родственникам и семьям погибших.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. От имени правительства премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выразил глубокие соболезнования родственникам и семьям погибших. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. От имени правительства премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выразил глубокие соболезнования родственникам и семьям погибших.

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