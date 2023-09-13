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Крупный пожар в многоквартирном доме в Ханое – фото

Крупный пожар в многоквартирном доме в Ханое – фото

Пожар произошел в частном жилом комплексе площадью свыше 200 квадратных метров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T14:44+0400

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В ночь на среду в Ханое произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого пострадали более 50 человек.Пламя вспыхнуло на первом этаже дома, столб черного дыма поднялся на десятки метров. В момент происшествия многие люди находились в своих квартирах.

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