https://sputnik-georgia.ru/20230913/282232542.html

Мастер-класс от Путина на ВЭФ-2023: как правильно "продать" Дальний Восток

Мастер-класс от Путина на ВЭФ-2023: как правильно "продать" Дальний Восток

Вчера на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин под видом стандартного выступления дал отличный мастер-класс по маркетингу 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T17:22+0400

2023-09-13T17:22+0400

2023-09-13T17:22+0400

россия

в мире

арктика

сша

владимир путин

аналитика

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0d/282232724_0:233:3224:2048_1920x0_80_0_0_a50c73903f87164d7dab6020d38d5eda.jpg

Президент России Владимир Путин имеет множество талантов и одновременно (а также эффективно) выполняет роли руководителя государства, политического лидера, мозгового центра финансово-экономической сферы страны, международного деятеля, военачальника, дипломата, оратора и прочая, и прочая, и прочая. Это открыто признают даже смертельные враги России, а массовая поддержка Путина в России и его зашкаливающая популярность в дружественных странах говорят сами за себя, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Вчера на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин под видом стандартного выступления дал отличный мастер-класс по маркетингу, которому могут жовто-блакитной завистью позавидовать многочисленные гуру и "креаклы", в свое время удачно штурманувшие перевал Ларс на самокатах.Давайте посмотрим, что, кому и как "продавал" Владимир Путин.К кому обращался российский лидер?Если оставить за скобками внутреннюю аудиторию, которой была посвящена особая часть его выступления, то получатели его сообщения — "руководители компаний, эксперты и представители власти из десятков государств мира", а более конкретно — стран, в сферу государственных интересов которых входят "Дальний Восток, Арктика и весь Азиатско-Тихоокеанский регион". Иными словами, Путин обратился к лицам, принимающим решения по инвестициям международного масштаба.К какой основной мотивации ("боли") целевой аудитории апеллировал президент России?Глобальная экономика меняется (в том числе из-за разрушительных действий "некоторых стран"). На этом фоне "рождается новая модель взаимоотношений" и возникает новое "пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам", при этом "таких государств становится все больше и больше". Совместные проекты в этом новом пространстве "несут прямую долгосрочную выгоду народам этих стран". Обоюдная выгода и надежное партнерство "становятся мощным конкурентным преимуществом Азиатско-Тихоокеанского региона" и будут "определять его глобальное лидерство по темпам экономического роста".Что предложил Путин?Мы предлагаем всем желающим (серьезным) принять участие в глобальном проекте по развитию и использованию колоссальных возможностей и ресурсов российского Дальнего Востока, где места хватит всем. Наш Дальний Восток — это "40 процентов территории Российской Федерации": "Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70 процентов рыбы, алмазов, свыше 30 процентов титана, меди и так далее". Пример: степень изученности "недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет (всего) 35 процентов". Дальний Восток — это реально Эльдорадо для развития международного туризма и новой экономики: "Более 60 особо охраняемых природных территорий федерального значения". Это — логистический и энергетический хаб, имеющий исключительную важность для всего региона.Почему можно не волноваться за сохранность инвестиций? Деньги тут "долгие", мало ли что.Во-первых, мы с вами не первый день знакомы и вы уже успели убедиться, что мы (в отличие от некоторых) партнеров не "кидаем": "В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7 процента, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3 процента: за весь прошлый год — плюс 13,7, а за первое полугодие — уже 18,3".Во-вторых, Дальний Восток — "наш стратегический приоритет на весь XXI век", то есть мы взялись за него по-серьезному и вдолгую и реализуем свои планы в любом случае — с партнерами или без. Мы вложили в регион огромные средства, и эти инвестиции уже показывают отличные результаты. "Сформирован серьезный нормативно-правовой каркас", запущено обновление и развитие дальневосточной энергосистемы вкупе с последующим соединением газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" и включением их в единую систему газоснабжения страны, заработают новые морские, воздушные и сухопутные транспортные коридоры ("бизнес вкладывается, что называется, вдолгую в логистические, транспортные, энергетические проекты, в строительство железных дорог и автомобильных трасс, морских терминалов и аэропортов"), быстрыми темпами идет создание крупных промышленных объектов и инфраструктуры.Иными словами, вы идете не в дикую степь, а в регион, где для успешного бизнеса будет все — и это никуда не денется.А насколько это выгодно? Может, лучше вложиться в акции компаний США?Отвечаем: "В целом динамика инвестиций на Дальнем Востоке, хочу это особо отметить и подчеркнуть, в три раза опережает общероссийский показатель". Кроме того, "темпы промышленного роста на Дальнем Востоке также превышают среднероссийские". "За десять лет грузооборот дальневосточных морских портов увеличился в 1,6 раза, ввод жилья — в 1,3, электропотребление — в 1,2, годовая добыча золота на востоке страны выросла в 1,6, угля — в 2,8". Ресурсы Дальнего Востока — "основа для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии, для продвижения отечественных экологических, природосберегающих технологий и научных разработок". То есть такую динамику и возможности для разных видов бизнеса вы найдете мало где.Другими словами, инвестиции в Дальний Восток — это супервыгодно и супернадежно.А почему прямо сейчас? Мне надо с женой посоветоваться.Без проблем. Один момент: роль Дальнего Востока, как и "значение всей нашей страны в мире, уверен, будет только возрастать". А это значит — желающих делать здесь бизнес будет уже завтра в разы больше.Что, уже решили? Хорошо. Добро пожаловать на российский Дальний Восток!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

арктика

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, арктика, сша, владимир путин, аналитика, обострение ситуации вокруг украины