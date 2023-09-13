https://sputnik-georgia.ru/20230913/budet-trio-nazvany-predstaviteli-gruzii-na-detskom-evrovidenii-2023-282202768.html

Будет трио: названы представители Грузии на "Детском Евровидении 2023"

Будет трио: названы представители Грузии на "Детском Евровидении 2023"

Пока неизвестно, какую именно песню исполнит Анастасия Васадзе, представляя Грузию 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Представительница Грузии на "Детском Евровидении 2023" Анастасия Васадзе выступит на конкурсе вместе с участниками проекта "Ранина" Николозом Харати и Ото Безерашвили. Уже шестой год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". Пока неизвестно, какую именно песню исполнит Анастасия Васадзе, представляя Грузию на Евровидении, однако представители конкурса объявили, что выступать она будет не одна, а с ребятами. Детское Евровидение 2023 пройдет 26 ноября во французском городе Ницце благодаря победе представительницы Франции Лисандро на прошлом конкурсе в Ереване. Анастасии Васадзе 11 лет, она из Батуми, но живет в Тбилиси. Девочка любит заниматься спортом – отвлекаться ей помогают бег и катание на велосипеде. Также Васадзе любит рисовать и даже говорит, что хочет стать дизайнером. А пение для Анастасии – это способ выразить свои эмоции. Девочке было 9 лет, когда она впервые попала на конкурс "Ранина". В прошлом году Грузию на детском песенном конкурсе представила 11-летняя Мариам Бигвава, которая заняла третье место. Она исполнила песню "I Believe". Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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