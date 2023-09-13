https://sputnik-georgia.ru/20230913/chempionat-evropy-po-vodnomu-polo---izvestno-s-kem-sygraet-sbornaya-gruzii-282236284.html

Чемпионат Европы по водному поло – известно с кем сыграет сборная Грузии

Чемпионат Европы по водному поло – известно с кем сыграет сборная Грузии

Две лучшие команды из каждой группы дивизиона А, куда попала Грузия, выйдут непосредственно в четвертьфинал 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T19:05+0400

2023-09-13T19:05+0400

2023-09-13T19:51+0400

спорт

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24671/38/246713800_0:9:1200:684_1920x0_80_0_0_0a4ec1ec8cb01a5fb6ae866b772cf1bf.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло сыграет в группе А в дивизионе чемпионата Европы, который пройдет с 3 по 16 января 2024 года в израильском городе Нетания в одной группе с командами Венгрии, Италии и Греции. Жеребьевка турнира состоялась 12 сентября. По итогам прошлого чемпионата Европы 16 команд были разделены на два дивизиона. Сборная Грузии попала в дивизион А, где также сыграют Хорватия, Венгрия, Испания, Италия, Греция, Франция и Черногория, а в дивизион B вошли Германия, Сербия, Нидерланды, Румыния, Израиль, Мальта, Словакия и Словения. Согласно обновленному формату, восемь команд каждого дивизиона были разделены на две группы по четыре команды. Дивизион АГруппа А: Хорватия, Испания, Франция, ЧерногорияГруппа B: Венгрия, Италия, Греция, ГрузияДивизион BГруппа C: Сербия, Германия, Израиль, МальтаГруппа D: Румыния, Нидерланды, Словения, СловакияДве лучшие команды из каждой группы дивизиона А выйдут непосредственно в четвертьфинал, а команды, занявшие третье и четвертое места, встретятся с победителями групп дивизиона B. Между ними определятся оставшиеся четыре четвертьфиналиста. Сборная Грузии показала свой лучший результат в истории на чемпионате Европы 2020 года в Венгрии, где вошла в десятку лучших команд Европы. Победителями прошлого ЧЕ стали хозяева турнира – сборная Хорватии, которая в финале обыграла Венгрию 9:10 (3:3, 0:1, 4:4, 2:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости