https://sputnik-georgia.ru/20230913/ekonomika-gruzii-interesna-investoram---ekspert-282260319.html

Экономика Грузии интересна инвесторам – эксперт

Экономика Грузии интересна инвесторам – эксперт

За первое полугодие 2023 года в Грузию поступили иностранные инвестиции, объем которых 1,1 миллиарда долларов 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Темпы роста прямых иностранных инвестиций в Грузию примерно в 1,5 раза опережают рост ВВП, а это значит, что экономика страны интересна и привлекательна для иностранных инвесторов, заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос почти на 30% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов. За первое полугодие в страну поступило 1,1 миллиарда долларов, на 10,8% больше по сравнению с январем-июнем 2022 года. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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