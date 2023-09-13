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Экономика Грузии интересна инвесторам – эксперт
Экономика Грузии интересна инвесторам – эксперт
За первое полугодие 2023 года в Грузию поступили иностранные инвестиции, объем которых 1,1 миллиарда долларов 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T21:55+0400
2023-09-13T21:55+0400
2023-09-13T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Темпы роста прямых иностранных инвестиций в Грузию примерно в 1,5 раза опережают рост ВВП, а это значит, что экономика страны интересна и привлекательна для иностранных инвесторов, заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос почти на 30% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов. За первое полугодие в страну поступило 1,1 миллиарда долларов, на 10,8% больше по сравнению с январем-июнем 2022 года. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Экономика Грузии интересна инвесторам – эксперт
21:55 13.09.2023 (обновлено: 22:27 13.09.2023)
За первое полугодие 2023 года в Грузию поступили иностранные инвестиции, объем которых 1,1 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Темпы роста прямых иностранных инвестиций в Грузию примерно в 1,5 раза опережают рост ВВП, а это значит, что экономика страны интересна и привлекательна для иностранных инвесторов, заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос почти на 30% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов. За первое полугодие в страну поступило 1,1 миллиарда долларов, на 10,8% больше по сравнению с январем-июнем 2022 года.
"Наша экономика растет быстро, но в постпандемический период темпы роста прямых иностранных инвестиций примерно в 1,5 раза опережают рост ВВП. Это означает, что наша экономика не только открыта, но также интересна и привлекательна для иностранных инвесторов и представителей деловых кругов", - заявил Арчвадзе.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.