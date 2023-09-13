https://sputnik-georgia.ru/20230913/esche-odno-porazhenie---sbornaya-gruzii-proigrala-norvegii-v-ramkakh-kvalifikatsii-evro-2024-282210064.html

Еще одно поражение - сборная Грузии проиграла Норвегии в рамках квалификации Евро 2024

Еще одно поражение - сборная Грузии проиграла Норвегии в рамках квалификации Евро 2024

Следующий матч футболисты сборной Грузии проведут 15 октября в Тбилиси против сборной Кипра 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T00:41+0400

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2023-09-13T00:57+0400

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хвича кварацхелия

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футбол

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу уступила сборной Норвегии в Осло в пятом матче отборочного этапа Евро-2024 - 1:2. Грузинские футболисты начали матч активно. Связка нападающих Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили создала несколько относительно опасных моментов у штрафной соперника. К 25-й минуте первого тайма картина изменилась - доминировать стал соперник. Левый вингер хозяев Антонио Нуса терзал оборону грузин и одна из его передач в штрафную завершилась голом Эрлинга Холланда - 1:0. Спустя 12 минут с подачи все того же Нусы счет увеличил Мартин Эдегор - 2:0. Во втором тайме Вилли Саньоль заменил дуэт нападающих Микаутадзе/Давиташвили на Зивзивадзе/ Чакветадзе. Замена не сразу, но оправдала себя. В дополнительное время отличился Буду Зивзивадзе - 1:2. На последних минутах шанс отличиться был у Хвичи Кварацхелия. Но удар грузинского вингера отразил вратарь. На протяжении всего матча сборная Грузии ударила в направлении ворот соперника всего шесть раз. В свою очередь норвежцы - 15 . Также подопечные Вилли Саньоля не подали ни одного углового. Параллельно с Осло еще один матч группы А играли Испания с Кипром. Испанцы не оставили шансов сопернику и смяли сопротивление - 6:0. Теперь они отстают от сборной Шотландии на 6 очков, имея одну игру в запасе. Положение команд в группе А: 1. Шотландия – 5 игр, 15 очков 2. Испания – 4 игры, 9 очков 3. Норвегия – 5 игр, 7 очков 4. Грузия – 5 игр, 4 очка 5. Кипр – 5 игры, 0 очков. Следующий матч сборная Грузии проведет 15 октября в Тбилиси против сборной Кипра, во главе которой стоит грузинский тренер Темур Кецбая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол