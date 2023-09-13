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Грузинская модель блистает на Неделе моды в Нью-Йорке – фото с показа

Грузинская модель блистает на Неделе моды в Нью-Йорке – фото с показа

Гварлиани прошлась по подиуму в зеленом вечернем платье 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T17:42+0400

2023-09-13T17:42+0400

2023-09-13T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани появилась на показе американского бренда Ulla Johnson в рамках Недели моды в Нью-Йорке весна-лето 2024. Неделя моды в Нью-Йорке (New York Fashion Week) – одна из крупнейших в мире, проходит два раза в год: в феврале и сентябре. Матильда Гварлиани прошлась по подиуму в зеленом вечернем платье. Лаконичный образ был разбавлен серьгами и легким макияжем. Также Гварлиани появилась на показе модного бренда COS, где представил строгий брючный костюм. Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Матильда становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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