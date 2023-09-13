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Гуманоиды или инопланетяне? Уфолог в Мексике представил две необычные мумии
Гуманоиды или инопланетяне? Уфолог в Мексике представил две необычные мумии
Уфолог заявляет, что найденные мумии не являются частью эволюции на Земле 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T21:40+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Мумии двух гуманоидов, обнаруженных в Перу, представил в Мексике журналист и уфолог Хайме Мауссан, они, по его словам, доказывают существование инопланетян, сообщает РИА Новости. Как отметил Мауссан со ссылкой на данные анализа углерода-14 Национального автономного университета Мексики, возраст этих существ составляет примерно 1 тысячу лет. Отмечается, что в телах были обнаружены "яйца с эмбрионами", а также имплантаты с кадмием и осмием.В конгрессе США в августе прошли слушания, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. В мероприятии участвовали бывшие американские военные и разведчики, один из которых утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Гуманоиды или инопланетяне? Уфолог в Мексике представил две необычные мумии
21:40 13.09.2023 (обновлено: 22:00 13.09.2023)
Уфолог заявляет, что найденные мумии не являются частью эволюции на Земле
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Мумии двух гуманоидов, обнаруженных в Перу, представил в Мексике журналист и уфолог Хайме Мауссан, они, по его словам, доказывают существование инопланетян, сообщает РИА Новости
.
"Эти существа были обнаружены в Перу в шахтах с диатомовыми водорослями... возле городов Пальпа и Наска в 2016 году... Это не человеческие существа, они не являются частью эволюции на Земле", - заявил уфолог на первом заседании конгресса Мексики по вопросам существования НЛО.
Как отметил Мауссан со ссылкой на данные анализа углерода-14 Национального автономного университета Мексики, возраст этих существ составляет примерно 1 тысячу лет. Отмечается, что в телах были обнаружены "яйца с эмбрионами", а также имплантаты с кадмием и осмием.
"У этих существ всего три пальца и удлиненная голова... Каждая мумия имеет длину 170 сантиметров", - отметил Мауссан.
В конгрессе США в августе прошли слушания, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. В мероприятии участвовали бывшие американские военные и разведчики, один из которых утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.