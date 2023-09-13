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Гуманоиды или инопланетяне? Уфолог в Мексике представил две необычные мумии

Гуманоиды или инопланетяне? Уфолог в Мексике представил две необычные мумии

Уфолог заявляет, что найденные мумии не являются частью эволюции на Земле 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T21:40+0400

2023-09-13T21:40+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Мумии двух гуманоидов, обнаруженных в Перу, представил в Мексике журналист и уфолог Хайме Мауссан, они, по его словам, доказывают существование инопланетян, сообщает РИА Новости. Как отметил Мауссан со ссылкой на данные анализа углерода-14 Национального автономного университета Мексики, возраст этих существ составляет примерно 1 тысячу лет. Отмечается, что в телах были обнаружены "яйца с эмбрионами", а также имплантаты с кадмием и осмием.В конгрессе США в августе прошли слушания, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. В мероприятии участвовали бывшие американские военные и разведчики, один из которых утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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