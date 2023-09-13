https://sputnik-georgia.ru/20230913/kakie-gruzinskie-filmy-boryutsya-za-oskar-282203779.html

Какие грузинские фильмы борются за "Оскар"?

Какие грузинские фильмы борются за "Оскар"?

Уже завтра жители Грузии узнают, какая картина будет представлена от страны на "Оскар" 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T12:02+0400

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тинатин каджришвили

георгий овашвили

оскар

кинопремия "оскар"

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия объявит фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" 14 сентября. Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию в августе. В итоге в шорт-лист конкурса вошли следующие картины: Из представленных фильмов специальная комиссия выберет сильнейшего путем тайного голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, тинатин каджришвили, георгий овашвили, оскар, кинопремия "оскар"