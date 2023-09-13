https://sputnik-georgia.ru/20230913/kakie-gruzinskie-filmy-boryutsya-za-oskar-282203779.html
Какие грузинские фильмы борются за "Оскар"?
Какие грузинские фильмы борются за "Оскар"?
Уже завтра жители Грузии узнают, какая картина будет представлена от страны на "Оскар" 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T12:02+0400
2023-09-13T12:02+0400
2023-09-13T12:02+0400
культура
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тбилиси
тинатин каджришвили
георгий овашвили
оскар
кинопремия "оскар"
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия объявит фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" 14 сентября. Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию в августе. В итоге в шорт-лист конкурса вошли следующие картины: Из представленных фильмов специальная комиссия выберет сильнейшего путем тайного голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, тинатин каджришвили, георгий овашвили, оскар, кинопремия "оскар"
культура, грузия, новости, тбилиси, тинатин каджришвили, георгий овашвили, оскар, кинопремия "оскар"
Какие грузинские фильмы борются за "Оскар"?
Уже завтра жители Грузии узнают, какая картина будет представлена от страны на "Оскар"
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия объявит фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" 14 сентября.
Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию в августе. В итоге в шорт-лист конкурса вошли следующие картины:
"Тайна надписи горы Граклиани" – режиссер Лела Ципурия;
"Гражданин святой" – режиссер Тинатин Каджришвили;
"Прекрасная Элене" – режиссер Георгий Овашвили;
"Дрозд, дрозд, ежевика" — режиссер Элене Навериани.
Из представленных фильмов специальная комиссия выберет сильнейшего путем тайного голосования.