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https://sputnik-georgia.ru/20230913/kakie-gruzinskie-filmy-boryutsya-za-oskar-282203779.html
Какие грузинские фильмы борются за "Оскар"?
Какие грузинские фильмы борются за "Оскар"?
Уже завтра жители Грузии узнают, какая картина будет представлена от страны на "Оскар" 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T12:02+0400
2023-09-13T12:02+0400
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новости
тбилиси
тинатин каджришвили
георгий овашвили
оскар
кинопремия "оскар"
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия объявит фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" 14 сентября. Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию в августе. В итоге в шорт-лист конкурса вошли следующие картины: Из представленных фильмов специальная комиссия выберет сильнейшего путем тайного голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, грузия, новости, тбилиси, тинатин каджришвили, георгий овашвили, оскар, кинопремия "оскар"
культура, грузия, новости, тбилиси, тинатин каджришвили, георгий овашвили, оскар, кинопремия "оскар"

Какие грузинские фильмы борются за "Оскар"?

12:02 13.09.2023
© Academy of Motion Picture Arts and SciencesСтатуэтка киноакадемии "ОСКАР"
Статуэтка киноакадемии ОСКАР - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2023
© Academy of Motion Picture Arts and Sciences
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Уже завтра жители Грузии узнают, какая картина будет представлена от страны на "Оскар"
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия объявит фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" 14 сентября.
Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию в августе. В итоге в шорт-лист конкурса вошли следующие картины:
"Тайна надписи горы Граклиани" – режиссер Лела Ципурия;
"Гражданин святой" – режиссер Тинатин Каджришвили;
"Прекрасная Элене" – режиссер Георгий Овашвили;
"Дрозд, дрозд, ежевика" — режиссер Элене Навериани.
Из представленных фильмов специальная комиссия выберет сильнейшего путем тайного голосования.
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