https://sputnik-georgia.ru/20230913/narodnye-primety-na-semin-den-2023-chto-nelzya-delat-14-sentyabrya-282224838.html

Народные приметы на Семин день 2023: что нельзя делать 14 сентября?

Народные приметы на Семин день 2023: что нельзя делать 14 сентября?

Православная церковь 14 сентября поминает преподобного Симеона Столпника, положившего начало новому виду подвижничества – столпничеству 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T12:42+0400

2023-09-13T12:42+0400

2023-09-13T14:01+0400

справки

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С народным праздником, который называют Семин день, связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Семин день - о народных приметах 14 сентября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, в Семин день нельзя делать тяжелую работу, чтобы год не оказался слишком изнурительным. Нельзя 14 сентября убирать дом, подметать и мыть полы, чтобы не лишить семью счастья и везения. Также нельзя в Семин день выбрасывать пищу, чтобы не утратить счастье и удачу. Отправляться в Семин день в дальнюю дорогу нельзя – по приметам, в пути можно столкнуться с трудностями и несчастными случаями. Плохая примета конфликтовать в Семин день - будет сложно позабыть даже незначительные обиды, поэтому ссориться 14 сентября нельзя. По народным приметам, нельзя девушкам в Семин день ходить в лес – можно заблудиться и попасть к лешему. Народные приметы По народным приметам, если в Семин день погода с утра пасмурная, значит осень будет дождливой, а если 14 сентября выдался теплый и солнечный день, то и зима предстоит теплая. Осенний сезон будет сухой и долгий, если дикие утки и скворцы в Семин день не улетели в теплые края, а если гуси летают 14 сентября низко – это примета, что первый снег скоро выпадет. Зима ожидается теплая, но дождливая, если в Семин день подул южный ветер, а если северный – это явная примета, что зимний сезон будет долгий и суровый. По народным приметам, вскоре ожидаются первые заморозки, если 14 сентября еловые ветки низко опустились. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки