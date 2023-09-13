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https://sputnik-georgia.ru/20230913/narodnye-primety-na-semin-den-2023-chto-nelzya-delat-14-sentyabrya-282224838.html
Народные приметы на Семин день 2023: что нельзя делать 14 сентября?
Народные приметы на Семин день 2023: что нельзя делать 14 сентября?
Православная церковь 14 сентября поминает преподобного Симеона Столпника, положившего начало новому виду подвижничества – столпничеству 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T12:42+0400
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справки
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С народным праздником, который называют Семин день, связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Семин день - о народных приметах 14 сентября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, в Семин день нельзя делать тяжелую работу, чтобы год не оказался слишком изнурительным. Нельзя 14 сентября убирать дом, подметать и мыть полы, чтобы не лишить семью счастья и везения. Также нельзя в Семин день выбрасывать пищу, чтобы не утратить счастье и удачу. Отправляться в Семин день в дальнюю дорогу нельзя – по приметам, в пути можно столкнуться с трудностями и несчастными случаями. Плохая примета конфликтовать в Семин день - будет сложно позабыть даже незначительные обиды, поэтому ссориться 14 сентября нельзя. По народным приметам, нельзя девушкам в Семин день ходить в лес – можно заблудиться и попасть к лешему. Народные приметы По народным приметам, если в Семин день погода с утра пасмурная, значит осень будет дождливой, а если 14 сентября выдался теплый и солнечный день, то и зима предстоит теплая. Осенний сезон будет сухой и долгий, если дикие утки и скворцы в Семин день не улетели в теплые края, а если гуси летают 14 сентября низко – это примета, что первый снег скоро выпадет. Зима ожидается теплая, но дождливая, если в Семин день подул южный ветер, а если северный – это явная примета, что зимний сезон будет долгий и суровый. По народным приметам, вскоре ожидаются первые заморозки, если 14 сентября еловые ветки низко опустились. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Народные приметы на Семин день 2023: что нельзя делать 14 сентября?

12:42 13.09.2023 (обновлено: 14:01 13.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerУникальный монастырь Бодбе в Кахети
Уникальный монастырь Бодбе в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Православная церковь 14 сентября поминает преподобного Симеона Столпника, положившего начало новому виду подвижничества – столпничеству
С народным праздником, который называют Семин день, связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Семин день - о народных приметах 14 сентября, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам, в Семин день нельзя делать тяжелую работу, чтобы год не оказался слишком изнурительным.
Нельзя 14 сентября убирать дом, подметать и мыть полы, чтобы не лишить семью счастья и везения. Также нельзя в Семин день выбрасывать пищу, чтобы не утратить счастье и удачу.
Отправляться в Семин день в дальнюю дорогу нельзя – по приметам, в пути можно столкнуться с трудностями и несчастными случаями.
Плохая примета конфликтовать в Семин день - будет сложно позабыть даже незначительные обиды, поэтому ссориться 14 сентября нельзя.
По народным приметам, нельзя девушкам в Семин день ходить в лес – можно заблудиться и попасть к лешему.

Народные приметы

По народным приметам, если в Семин день погода с утра пасмурная, значит осень будет дождливой, а если 14 сентября выдался теплый и солнечный день, то и зима предстоит теплая.
Осенний сезон будет сухой и долгий, если дикие утки и скворцы в Семин день не улетели в теплые края, а если гуси летают 14 сентября низко – это примета, что первый снег скоро выпадет.
Зима ожидается теплая, но дождливая, если в Семин день подул южный ветер, а если северный – это явная примета, что зимний сезон будет долгий и суровый.
По народным приметам, вскоре ожидаются первые заморозки, если 14 сентября еловые ветки низко опустились.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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