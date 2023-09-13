https://sputnik-georgia.ru/20230913/natsbank-gruzii-prodolzhaet-smyagchat-monetarnuyu-politiku-282225530.html

Нацбанк Грузии продолжает смягчать монетарную политику

Нацбанк Грузии продолжает смягчать монетарную политику

Несмотря на позитивные тенденции, инфляционные риски остаются высокими, отметили в Нацбанке 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T14:33+0400

2023-09-13T14:33+0400

2023-09-13T14:33+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/77/234067746_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_eff86a9c71fa68afc2f1ae54a70c0dba.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,25% до 10%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Принимая решение не менять монетарную политику, Комитет Нацбанка руководствовался высокой неопределенностью инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов. При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. В июне годовой уровень инфляции составил 0,9% "С учетом тенденций инфляции и прогнозов в других равных условиях Национальный банк продолжит выход из жесткой монетарной политики только осторожными шагами", – говорится в заявлении.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, ставка рефинансирования