https://sputnik-georgia.ru/20230913/natsbank-gruzii-prodolzhaet-smyagchat-monetarnuyu-politiku-282225530.html
Нацбанк Грузии продолжает смягчать монетарную политику
Нацбанк Грузии продолжает смягчать монетарную политику
Несмотря на позитивные тенденции, инфляционные риски остаются высокими, отметили в Нацбанке 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T14:33+0400
2023-09-13T14:33+0400
2023-09-13T14:33+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,25% до 10%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Принимая решение не менять монетарную политику, Комитет Нацбанка руководствовался высокой неопределенностью инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов. При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. В июне годовой уровень инфляции составил 0,9% "С учетом тенденций инфляции и прогнозов в других равных условиях Национальный банк продолжит выход из жесткой монетарной политики только осторожными шагами", – говорится в заявлении.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Нацбанк Грузии продолжает смягчать монетарную политику
Несмотря на позитивные тенденции, инфляционные риски остаются высокими, отметили в Нацбанке
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,25% до 10%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
Принимая решение не менять монетарную политику, Комитет Нацбанка руководствовался высокой неопределенностью инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов.
"Несмотря на позитивные тенденции, инфляционные риски остаются высокими. Текущее острое геополитическое положение влечет за собой рост неопределенности на товарном рынке", – говорится в сообщении Нацбанка.
При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. В июне годовой уровень инфляции составил 0,9%
"С учетом тенденций инфляции и прогнозов в других равных условиях Национальный банк продолжит выход из жесткой монетарной политики только осторожными шагами", – говорится в заявлении.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.