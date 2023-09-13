https://sputnik-georgia.ru/20230913/ograbil-magazin-strelyal-po-politseyskim-v-batumi-zaderzhan-retsidivist--282221184.html

Ограбил магазин, стрелял по полицейским: в Батуми задержан рецидивист

Ограбил магазин, стрелял по полицейским: в Батуми задержан рецидивист

Мужчина средних лет, подозреваемый в преступлении, в прошлом был судим 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T13:22+0400

2023-09-13T13:22+0400

2023-09-13T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Полиция Батуми задержала вооруженного мужчину по обвинению в совершении разбойного нападения на магазин, сообщает пресс-служба МВД Грузии. О задержанном сообщается, что ему 51 год и он был ранее судим. Следствие установило, что обвиняемый напал на один из супермаркетов в Батуми, под дулом пистолета заставил сотрудницу отдать ему 2 тысячи лари (770 долларов). Затем, пытаясь скрыться, он не подчинился требованию сотрудников правоохранительных органов и открыл по ним стрельбу. Полицейские обезоружили и задержали мужчину. В результате инцидента никто не пострадал. Деньги, полученные в результате разбоя, а также орудие преступления были изъяты полицией в качестве вещественных доказательств. Следствие ведется по статье "Разбой". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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