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https://sputnik-georgia.ru/20230913/predshkolnye-strasti-torgovlya-uchebnikami-na-vokzalnoy-ploschadi---foto-282259200.html
ПредШкольные страсти: торговля учебниками на Вокзальной площади – фото
ПредШкольные страсти: торговля учебниками на Вокзальной площади – фото
Через несколько дней в школах Грузии начнется новый учебный год. Однако еще не все родители приобрели школьные принадлежности. Смотрите в фотоленте Sputnik... 13.09.2023, Sputnik Грузия
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У станции метро "Вокзальная площадь" расположено немало прилавков и бутиков, где можно купить все для школы: от учебников и тетрадей до сумок и детской одежды.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, школа, начало нового учебного года в грузии, учебники, образование, образование в грузии, торговля, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, школа, начало нового учебного года в грузии, учебники, образование, образование в грузии, торговля, фото

ПредШкольные страсти: торговля учебниками на Вокзальной площади – фото

21:54 13.09.2023 (обновлено: 22:16 13.09.2023)
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Через несколько дней в школах Грузии начнется новый учебный год. Однако еще не все родители приобрели школьные принадлежности. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходит на рынке на Вокзальной площади
У станции метро "Вокзальная площадь" расположено немало прилавков и бутиков, где можно купить все для школы: от учебников и тетрадей до сумок и детской одежды.
© photo: Sputnik / Stringer

Прилавки с учебниками на Вокзальной площади.

Прилавки с учебниками на Вокзальной площади. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Прилавки с учебниками на Вокзальной площади.

© photo: Sputnik / Stringer

Торговля тут идет допоздна.

Торговля тут идет допоздна. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Торговля тут идет допоздна.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди выставленных на продажу книг как новые, так и подержанные учебники.

Среди выставленных на продажу книг как новые, так и подержанные учебники. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Среди выставленных на продажу книг как новые, так и подержанные учебники.

© photo: Sputnik / Stringer

Причем с ценами на новые учебники надо быть внимательными.

Причем с ценами на новые учебники надо быть внимательными. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Причем с ценами на новые учебники надо быть внимательными.

© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, разница в цене с новыми в два или три раза ниже.

Конечно, разница в цене с новыми в два или три раза ниже. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, разница в цене с новыми в два или три раза ниже.

© photo: Sputnik / Stringer

Но и цена на новые учебники не везде на рынке одна и та же.

Но и цена на новые учебники не везде на рынке одна и та же. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но и цена на новые учебники не везде на рынке одна и та же.

© photo: Sputnik / Stringer

Надо внимательно обойти все точки, торгующие школьными принадлежностями.

Надо внимательно обойти все точки, торгующие школьными принадлежностями. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Надо внимательно обойти все точки, торгующие школьными принадлежностями.

© photo: Sputnik / Stringer

Так как цена как на бывшие в употреблении, так и на новые учебники может сильно отличаться.

Так как цена как на бывшие в употреблении, так и на новые учебники может сильно отличаться. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так как цена как на бывшие в употреблении, так и на новые учебники может сильно отличаться.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому не спешите купить все нужные учебники сразу.

Поэтому не спешите купить все нужные учебники сразу. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому не спешите купить все нужные учебники сразу.

© photo: Sputnik / Stringer

Вначале надо обойти разные торговые точки и прицениться.

Вначале надо обойти разные торговые точки и прицениться. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вначале надо обойти разные торговые точки и прицениться.

© photo: Sputnik / Stringer

Причем может быть так, что если где-то дешевле учебники, то дороже школьные аксессуары.

Причем может быть так, что если где-то дешевле учебники, то дороже школьные аксессуары. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Причем может быть так, что если где-то дешевле учебники, то дороже школьные аксессуары.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому не надо стараться купить все в одном месте.

Поэтому не надо стараться купить все в одном месте. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому не надо стараться купить все в одном месте.

© photo: Sputnik / Stringer

Можно обойти разные прилавки и магазинчики, и потом решить, что покупать и у кого.

Можно обойти разные прилавки и магазинчики, и потом решить, что покупать и у кого. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Можно обойти разные прилавки и магазинчики, и потом решить, что покупать и у кого.

© photo: Sputnik / Stringer

И степень сохранности б/у учебников тоже сильно отличается. Поэтому стоит поискать подходящие.

И степень сохранности б/у учебников тоже сильно отличается. Поэтому стоит поискать подходящие. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

И степень сохранности б/у учебников тоже сильно отличается. Поэтому стоит поискать подходящие.

© photo: Sputnik / Stringer

Новые учебники на рынке тоже продаются. Удивительно, что разносят их по торговым точкам с одного склада. А какую цену на них выставить - каждый решает уже сам. Это же рынок. Торговаться тоже можно.

Новые учебники на рынке тоже продаются. Удивительно, что разносят их по торговым точкам с одного склада. А какую цену на них выставить - каждый решает уже сам. Это же рынок. Торговаться тоже можно. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Новые учебники на рынке тоже продаются. Удивительно, что разносят их по торговым точкам с одного склада. А какую цену на них выставить - каждый решает уже сам. Это же рынок. Торговаться тоже можно.

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