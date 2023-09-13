https://sputnik-georgia.ru/20230913/predshkolnye-strasti-torgovlya-uchebnikami-na-vokzalnoy-ploschadi---foto-282259200.html

ПредШкольные страсти: торговля учебниками на Вокзальной площади – фото

ПредШкольные страсти: торговля учебниками на Вокзальной площади – фото

Через несколько дней в школах Грузии начнется новый учебный год. Однако еще не все родители приобрели школьные принадлежности. Смотрите в фотоленте Sputnik... 13.09.2023, Sputnik Грузия

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У станции метро "Вокзальная площадь" расположено немало прилавков и бутиков, где можно купить все для школы: от учебников и тетрадей до сумок и детской одежды.

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, школа, начало нового учебного года в грузии, учебники, образование, образование в грузии, торговля, фото