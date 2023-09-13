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ПредШкольные страсти: торговля учебниками на Вокзальной площади – фото
ПредШкольные страсти: торговля учебниками на Вокзальной площади – фото
Через несколько дней в школах Грузии начнется новый учебный год. Однако еще не все родители приобрели школьные принадлежности. Смотрите в фотоленте Sputnik... 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T21:54+0400
2023-09-13T21:54+0400
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У станции метро "Вокзальная площадь" расположено немало прилавков и бутиков, где можно купить все для школы: от учебников и тетрадей до сумок и детской одежды.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, школа, начало нового учебного года в грузии, учебники, образование, образование в грузии, торговля, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, школа, начало нового учебного года в грузии, учебники, образование, образование в грузии, торговля, фото
ПредШкольные страсти: торговля учебниками на Вокзальной площади – фото 21:54 13.09.2023 (обновлено: 22:16 13.09.2023)
Через несколько дней в школах Грузии начнется новый учебный год. Однако еще не все родители приобрели школьные принадлежности. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходит на рынке на Вокзальной площади
У станции метро "Вокзальная площадь" расположено немало прилавков и бутиков, где можно купить все для школы: от учебников и тетрадей до сумок и детской одежды.
© photo: Sputnik / Stringer
Прилавки с учебниками на Вокзальной площади.
Прилавки с учебниками на Вокзальной площади.
© photo: Sputnik / Stringer
Торговля тут идет допоздна.
Торговля тут идет допоздна.
© photo: Sputnik / Stringer
Среди выставленных на продажу книг как новые, так и подержанные учебники.
Среди выставленных на продажу книг как новые, так и подержанные учебники.
© photo: Sputnik / Stringer
Причем с ценами на новые учебники надо быть внимательными.
Причем с ценами на новые учебники надо быть внимательными.
© photo: Sputnik / Stringer
Конечно, разница в цене с новыми в два или три раза ниже.
Конечно, разница в цене с новыми в два или три раза ниже.
© photo: Sputnik / Stringer
Но и цена на новые учебники не везде на рынке одна и та же.
Но и цена на новые учебники не везде на рынке одна и та же.
© photo: Sputnik / Stringer
Надо внимательно обойти все точки, торгующие школьными принадлежностями.
Надо внимательно обойти все точки, торгующие школьными принадлежностями.
© photo: Sputnik / Stringer
Так как цена как на бывшие в употреблении, так и на новые учебники может сильно отличаться.
Так как цена как на бывшие в употреблении, так и на новые учебники может сильно отличаться.
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому не спешите купить все нужные учебники сразу.
Поэтому не спешите купить все нужные учебники сразу.
© photo: Sputnik / Stringer
Вначале надо обойти разные торговые точки и прицениться.
Вначале надо обойти разные торговые точки и прицениться.
© photo: Sputnik / Stringer
Причем может быть так, что если где-то дешевле учебники, то дороже школьные аксессуары.
Причем может быть так, что если где-то дешевле учебники, то дороже школьные аксессуары.
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому не надо стараться купить все в одном месте.
Поэтому не надо стараться купить все в одном месте.
© photo: Sputnik / Stringer
Можно обойти разные прилавки и магазинчики, и потом решить, что покупать и у кого.
Можно обойти разные прилавки и магазинчики, и потом решить, что покупать и у кого.
© photo: Sputnik / Stringer
И степень сохранности б/у учебников тоже сильно отличается. Поэтому стоит поискать подходящие.
И степень сохранности б/у учебников тоже сильно отличается. Поэтому стоит поискать подходящие.
© photo: Sputnik / Stringer
Новые учебники на рынке тоже продаются. Удивительно, что разносят их по торговым точкам с одного склада. А какую цену на них выставить - каждый решает уже сам. Это же рынок. Торговаться тоже можно.
Новые учебники на рынке тоже продаются. Удивительно, что разносят их по торговым точкам с одного склада. А какую цену на них выставить - каждый решает уже сам. Это же рынок. Торговаться тоже можно.