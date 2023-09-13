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Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите видеокадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T10:36+0400
2023-09-13T10:36+0400
2023-09-13T12:30+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
10:36 13.09.2023 (обновлено: 12:30 13.09.2023)
Смотрите видеокадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.