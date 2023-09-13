https://sputnik-georgia.ru/20230913/skolko-stoit-podgotovka-detey-k-shkole-v-gruzii--stoimost-osnovnykh-tovarov-282237226.html

Сколько стоит подготовка детей к школе в Грузии – стоимость основных товаров

Сколько стоит подготовка детей к школе в Грузии – стоимость основных товаров

Учебный процесс в государственных школах Грузии начинается 15 сентября 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T20:04+0400

2023-09-13T20:04+0400

2023-09-13T20:04+0400

грузия

новости

общество

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1d/281752502_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e941ec63d782cb55815bf5a31fbc574.png

В инфографике Sputnik Грузия собрал примерные цены на школьные принадлежности.В учебных заведениях страны нет единой школьной формы, поэтому гардероб школьника родители приобретают исходя из своих материальных возможностей. Стоит отметить, что в Грузии за год выросли цены на большинство товаров и услуг, не стали исключением и цены на канцелярские товары.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, инфографика, инфографика