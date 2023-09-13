https://sputnik-georgia.ru/20230913/sukkot-kakogo-chisla-otmechayut-evreyskiy-prazdnik-kuschey-v-2023-282236633.html

Суккот: какого числа отмечают еврейский праздник кущей в 2023?

Суккот: какого числа отмечают еврейский праздник кущей в 2023?

Суккот – праздник кущей, по еврейскому календарю наступает на 15-й день Нового года, который обычно выпадает на середину сентября - начало октября 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T19:25+0400

2023-09-13T19:25+0400

2023-09-13T20:01+0400

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Еврейский праздник кущей длится семь дней – установили Суккот в память о 40-летнем скитании евреев по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную. Какого числа начинают отмечать Суккот – еврейский праздник кущей – в 2023 году по григорианскому календарю, читайте Sputnik Грузия. Какого числа отмечают? Рош а-Шана, или еврейский Новый год, в 2023-м наступит 16 сентября. Следовательно, Суккот – одно из трех основных еврейских торжеств в году, в 2023 году евреи начнут отмечать 30 сентября. Евреи в праздник кущей отправлялись в паломничество в Иерусалим и праздновали сбор урожая. Праздник назвали Суккот, что в переводе с еврейского означает "шалаши", неслучайно – завет сидеть в "суке" (шалаше) особо выделен в Торе, однако объясняют эту заповедь по-разному. По одной из версий, евреи устанавливают временные постройки, в которых кочевники обычно живут в пустыне, около дома, чтобы присоединиться к тем, кто 33 столетия назад, скитаясь сорок лет по пустыне, добрался до Земли обетованной, а затем, обрабатывая ее, радовался плодам, которые она дарила. Эту заповедь также объясняют тем, что даже богатый человек не должен забывать о бедности. Согласно законам Торы, евреи должны отмечать Суккот весело и с размахом, собравшись в Иерусалиме. Поводом для веселья служит тот факт, что празднику предшествует Йом Киппур, или еврейский Судный день – самый важный день в году, который в 2023-м отметят 25 сентября. В Йом Киппур еврейскому народу прощаются все грехи. Праздник кущей, по мнению мудрецов, указывает как важно сохранять веру в божественную сущность, которая покровительствует еврейскому народу и оберегает его от всех бед. Вот почему в праздник Суккот евреи благодарят Всевышнего за успешно выращенные и собранные фрукты, овощи, ягоды и другие дары природы. Материал подготовлен на основе открытых источников

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