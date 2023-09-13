https://sputnik-georgia.ru/20230913/velikobritaniya-vvela-tranzitnye-vizy-dlya-grazhdan-gruzii---poyasneniya-mid-282235287.html

Великобритания ввела транзитные визы для граждан Грузии – пояснения МИД

Великобритания ввела транзитные визы для граждан Грузии – пояснения МИД

Транзитная виза понадобится не всем гражданам, путешествующим через Великобританию 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T18:39+0400

2023-09-13T18:39+0400

2023-09-13T19:45+0400

грузия

новости

общество

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/44/234814476_0:10:1500:854_1920x0_80_0_0_d77afeb6da40eb1773fe7de1fa66ce6e.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Транзитная виза при путешествии в третьи страны через Великобританию понадобится гражданам Грузии в том случае, если необходима смена рейса и отсутствует прохождение пограничного контроля, сообщили в грузинском МИД.Правительство Великобритании сообщило о введении транзитных виз для граждан более 100 стран, в том числе для граждан Грузии. Ограничения не коснутся ряда граждан, в том числе тех, у кого есть действующая виза Канады, Новой Зеландии, Австралии и США, а также авиабилет из Шенгенской зоны. Более подробную информацию можно узнать на сайте правительства Великобритании.Транзитная виза оформляется на 48 часов. Заявление на нее можно подать на сайте визовой и иммиграционной службы, оплатив визовый сбор. Уточняется, что транзитная виза не понадобится гражданам Грузии, которые купили и оплатили билеты до 8 сентября 00:01 по британскому времени при условии, что прибывают в Великобританию до 6 октября 00:01 по британскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, великобритания, в мире