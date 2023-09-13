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Великобритания ввела транзитные визы для граждан Грузии – пояснения МИД
Великобритания ввела транзитные визы для граждан Грузии – пояснения МИД
Транзитная виза понадобится не всем гражданам, путешествующим через Великобританию 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T18:39+0400
2023-09-13T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Транзитная виза при путешествии в третьи страны через Великобританию понадобится гражданам Грузии в том случае, если необходима смена рейса и отсутствует прохождение пограничного контроля, сообщили в грузинском МИД.Правительство Великобритании сообщило о введении транзитных виз для граждан более 100 стран, в том числе для граждан Грузии. Ограничения не коснутся ряда граждан, в том числе тех, у кого есть действующая виза Канады, Новой Зеландии, Австралии и США, а также авиабилет из Шенгенской зоны. Более подробную информацию можно узнать на сайте правительства Великобритании.Транзитная виза оформляется на 48 часов. Заявление на нее можно подать на сайте визовой и иммиграционной службы, оплатив визовый сбор. Уточняется, что транзитная виза не понадобится гражданам Грузии, которые купили и оплатили билеты до 8 сентября 00:01 по британскому времени при условии, что прибывают в Великобританию до 6 октября 00:01 по британскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Великобритания ввела транзитные визы для граждан Грузии – пояснения МИД
18:39 13.09.2023 (обновлено: 19:45 13.09.2023)
Транзитная виза понадобится не всем гражданам, путешествующим через Великобританию
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Транзитная виза при путешествии в третьи страны через Великобританию понадобится гражданам Грузии в том случае, если необходима смена рейса и отсутствует прохождение пограничного контроля, сообщили в грузинском МИД.
Правительство Великобритании сообщило о введении транзитных виз для граждан более 100 стран, в том числе для граждан Грузии. Ограничения не коснутся ряда граждан, в том числе тех, у кого есть действующая виза Канады, Новой Зеландии, Австралии и США, а также авиабилет из Шенгенской зоны. Более подробную информацию можно узнать на сайте
правительства Великобритании.
"Надо отметить, что из-за ужесточенной эмиграционной политики Великобритания ввела визы для более чем 100 стран, в том числе таких стран как Молдова, Украина, Турция, Северная Македония, Южная Африка, Китай, Армения, Азербайджан, Черногория, Босния и Герцеговина и другие", – говорится в сообщении.
Транзитная виза оформляется на 48 часов. Заявление на нее можно подать на сайте визовой и иммиграционной службы, оплатив визовый сбор.
Уточняется, что транзитная виза не понадобится гражданам Грузии, которые купили и оплатили билеты до 8 сентября 00:01 по британскому времени при условии, что прибывают в Великобританию до 6 октября 00:01 по британскому времени.