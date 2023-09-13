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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

За отчетный период вырос как экспорт грузинской продукции, так и импорт 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T17:02+0400

2023-09-13T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2023 года вырос на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере до 10 миллиардов долларов, что почти на 18% больше данных за восемь месяцев 2022 года, сообщает Сакстат. Экспорт составил 4 миллиарда долларов. Это на 14,3% больше, чем в январе-августе 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 20,3% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2022 года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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