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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
За отчетный период вырос как экспорт грузинской продукции, так и импорт 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T17:02+0400
2023-09-13T17:02+0400
2023-09-13T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2023 года вырос на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере до 10 миллиардов долларов, что почти на 18% больше данных за восемь месяцев 2022 года, сообщает Сакстат. Экспорт составил 4 миллиарда долларов. Это на 14,3% больше, чем в январе-августе 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 20,3% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2022 года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
17:02 13.09.2023 (обновлено: 17:19 13.09.2023)
За отчетный период вырос как экспорт грузинской продукции, так и импорт
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2023 года вырос на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере до 10 миллиардов долларов, что почти на 18% больше данных за восемь месяцев 2022 года, сообщает Сакстат
.
Внешнеторговый оборот Грузии
январь-август 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
4 075,4
14,3
Импорт
9 925,7
17,8
Всего
14 001,1
16,8
Экспорт составил 4 миллиарда долларов. Это на 14,3% больше, чем в январе-августе 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 20,3% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.