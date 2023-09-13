https://sputnik-georgia.ru/20230913/voennyy-ekspert-knutov-zachem-v-kazakhstane-proveli-ucheniya-obedinennoy-sistemy-pvo-sng-282222657.html

Военный эксперт Кнутов: зачем в Казахстане провели учения объединенной системы ПВО СНГ?

Военный эксперт Кнутов: зачем в Казахстане провели учения объединенной системы ПВО СНГ?

Россия делится со своими союзниками по СНГ ценным опытом, полученным во время проведения СВО 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T13:52+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Почему упор в этом году сделан на противодействие беспилотникам? Как страны СНГ решают проблемы перевооружения? Встал ли новейший комплекс ПВО С-500 на защиту российского неба и для каких целей он особенно эффективен? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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