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Разрушительное наводнение в Ливии – фото последствий
Разрушительное наводнение в Ливии – фото последствий
Проливные дожди, вызванные ураганом "Даниэль", привели к наводнениям и гибели людей в Ливии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий в результате... 14.09.2023, Sputnik Грузия
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Ураган "Даниэль" обрушился на восточные районы Ливии и привел к масштабным разрушениям, пострадало более миллиона человек. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), две плотины не выдержали давления воды во время сильного шторма, и в море оказались смыты целые кварталы.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, ливия, происшествия, наводнение

Разрушительное наводнение в Ливии – фото последствий

16:36 14.09.2023 (обновлено: 16:44 14.09.2023)
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НовостиTelegram
Проливные дожди, вызванные ураганом "Даниэль", привели к наводнениям и гибели людей в Ливии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий в результате стихии
Ураган "Даниэль" обрушился на восточные районы Ливии и привел к масштабным разрушениям, пострадало более миллиона человек.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), две плотины не выдержали давления воды во время сильного шторма, и в море оказались смыты целые кварталы.
© AP Photo / Libyan government

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября.

Циклон &quot;Даниэль&quot; обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Libyan government

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября.

© AP Photo / Libya Almasar TV

Скорость ветра достигала 80 км/ч.

Скорость ветра достигала 80 км/ч. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Libya Almasar TV

Скорость ветра достигала 80 км/ч.

© AP Photo / Libya Almasar TV

Прорвало две плотины, которые не выдержали давления воды во время шторма. Под водой оказались целые кварталы.

Прорвало две плотины, которые не выдержали давления воды во время шторма. Под водой оказались целые кварталы. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Libya Almasar TV

Прорвало две плотины, которые не выдержали давления воды во время шторма. Под водой оказались целые кварталы.

© AP Photo / Libyan government

Жертвами стихии в Ливии стали порядка 6 тысяч человек.

Жертвами стихии в Ливии стали порядка 6 тысяч человек. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Libyan government

Жертвами стихии в Ливии стали порядка 6 тысяч человек.

© AP Photo / Libyan government

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Libyan government

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.

© AP Photo / Libya Almasar TV

Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре.

Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Libya Almasar TV

Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре.

© AP Photo / Libyan government

Спасатели, государственные служащие и жители до сих пор помогают разбирать завалы в поисках выживших.

Спасатели, государственные служащие и жители до сих пор помогают разбирать завалы в поисках выживших. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Libyan government

Спасатели, государственные служащие и жители до сих пор помогают разбирать завалы в поисках выживших.

© AP Photo / Libyan government

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала наводнение "бедствием эпических масштабов".

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала наводнение &quot;бедствием эпических масштабов&quot;. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Libyan government

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала наводнение "бедствием эпических масштабов".

© AP Photo / Libyan government

Сотрудники ВОЗ направили на восток страны дополнительную гуманитарную помощь.

Сотрудники ВОЗ направили на восток страны дополнительную гуманитарную помощь. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Libyan government

Сотрудники ВОЗ направили на восток страны дополнительную гуманитарную помощь.

© AP Photo / Libyan government

Ливийское правительство объявило трехдневный траур во всех пострадавших городах, находящихся в зоне бедствия.

Ливийское правительство объявило трехдневный траур во всех пострадавших городах, находящихся в зоне бедствия. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Libyan government

Ливийское правительство объявило трехдневный траур во всех пострадавших городах, находящихся в зоне бедствия.

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