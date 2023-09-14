https://sputnik-georgia.ru/20230914/282225742.html
Разрушительное наводнение в Ливии – фото последствий
Разрушительное наводнение в Ливии – фото последствий
Проливные дожди, вызванные ураганом "Даниэль", привели к наводнениям и гибели людей в Ливии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий в результате... 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T16:36+0400
2023-09-14T16:36+0400
2023-09-14T16:44+0400
мультимедиа
фотография
новости в фотографиях
фотоленты
в мире
ливия
происшествия
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0d/282226695_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_de4088091db757c9986da1f0dd550924.jpg
Ураган "Даниэль" обрушился на восточные районы Ливии и привел к масштабным разрушениям, пострадало более миллиона человек. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), две плотины не выдержали давления воды во время сильного шторма, и в море оказались смыты целые кварталы.
ливия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0d/282226695_134:0:1911:1333_1920x0_80_0_0_993b0cdc04587b610146e5f46e1189ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, ливия, происшествия, наводнение
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, ливия, происшествия, наводнение
Разрушительное наводнение в Ливии – фото последствий 16:36 14.09.2023 (обновлено: 16:44 14.09.2023)
Проливные дожди, вызванные ураганом "Даниэль", привели к наводнениям и гибели людей в Ливии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий в результате стихии
Ураган "Даниэль" обрушился на восточные районы Ливии и привел к масштабным разрушениям, пострадало более миллиона человек.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), две плотины не выдержали давления воды во время сильного шторма, и в море оказались смыты целые кварталы.
© AP Photo / Libyan government
Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября.
Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября.
© AP Photo / Libya Almasar TV
Скорость ветра достигала 80 км/ч.
Скорость ветра достигала 80 км/ч.
© AP Photo / Libya Almasar TV
Прорвало две плотины, которые не выдержали давления воды во время шторма. Под водой оказались целые кварталы.
Прорвало две плотины, которые не выдержали давления воды во время шторма. Под водой оказались целые кварталы.
© AP Photo / Libyan government
Жертвами стихии в Ливии стали порядка 6 тысяч человек.
Жертвами стихии в Ливии стали порядка 6 тысяч человек.
© AP Photo / Libyan government
Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.
Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.
© AP Photo / Libya Almasar TV
Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре.
Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре.
© AP Photo / Libyan government
Спасатели, государственные служащие и жители до сих пор помогают разбирать завалы в поисках выживших.
Спасатели, государственные служащие и жители до сих пор помогают разбирать завалы в поисках выживших.
© AP Photo / Libyan government
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала наводнение "бедствием эпических масштабов".
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала наводнение "бедствием эпических масштабов".
© AP Photo / Libyan government
Сотрудники ВОЗ направили на восток страны дополнительную гуманитарную помощь.
Сотрудники ВОЗ направили на восток страны дополнительную гуманитарную помощь.
© AP Photo / Libyan government
Ливийское правительство объявило трехдневный траур во всех пострадавших городах, находящихся в зоне бедствия.
Ливийское правительство объявило трехдневный траур во всех пострадавших городах, находящихся в зоне бедствия.