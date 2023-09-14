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Разрушительное наводнение в Ливии – фото последствий

Разрушительное наводнение в Ливии – фото последствий

Проливные дожди, вызванные ураганом "Даниэль", привели к наводнениям и гибели людей в Ливии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий в результате... 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T16:36+0400

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Ураган "Даниэль" обрушился на восточные районы Ливии и привел к масштабным разрушениям, пострадало более миллиона человек. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), две плотины не выдержали давления воды во время сильного шторма, и в море оказались смыты целые кварталы.

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