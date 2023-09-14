https://sputnik-georgia.ru/20230914/282265115.html

Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур

Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур

Причиной смерти 83-летнего политика стала неизлечимая болезнь. 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T10:02+0400

2023-09-14T10:02+0400

2023-09-14T10:02+0400

новости

грузия

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0e/282265296_0:702:2048:1854_1920x0_80_0_0_7184546d1fabc068c1397a1bea2682fc.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза соцсети.Снегур управлял страной с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 года.Мирча Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты, которое в то время относилось к Сорокскому уезду королевства Румыния. Выпускник Кишиневского сельскохозяйственного института, он начал свою карьеру с должности агронома, затем стал председателем колхоза, после – перешел в Минсельхоз Молдавской ССР.С 1981 года — первый секретарь Единецкого райкома КПСС, с 1985 года – секретарь ЦК КП МССР. С апреля по сентябрь 1990 года – председатель Верховного Совета Молдавской ССР.В конце 1990 года после безальтернативных выборов стал президентом Советской Социалистической Республики Молдова. В мае 1991-го страна сменила название на Республика Молдова, 8 декабря того же года прошли выборы, которые Мирча Снегур выиграл.С 1960 был женат на Джорджете Снегур, у пары двое детей – сын Виталий и дочь Наталья, которая была министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, а затем до 20 января 2016 года — первым вице-премьер-министром страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, молдова