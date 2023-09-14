https://sputnik-georgia.ru/20230914/282265115.html
Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур
Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур
Причиной смерти 83-летнего политика стала неизлечимая болезнь. 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T10:02+0400
2023-09-14T10:02+0400
2023-09-14T10:02+0400
новости
грузия
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0e/282265296_0:702:2048:1854_1920x0_80_0_0_7184546d1fabc068c1397a1bea2682fc.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза соцсети.Снегур управлял страной с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 года.Мирча Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты, которое в то время относилось к Сорокскому уезду королевства Румыния. Выпускник Кишиневского сельскохозяйственного института, он начал свою карьеру с должности агронома, затем стал председателем колхоза, после – перешел в Минсельхоз Молдавской ССР.С 1981 года — первый секретарь Единецкого райкома КПСС, с 1985 года – секретарь ЦК КП МССР. С апреля по сентябрь 1990 года – председатель Верховного Совета Молдавской ССР.В конце 1990 года после безальтернативных выборов стал президентом Советской Социалистической Республики Молдова. В мае 1991-го страна сменила название на Республика Молдова, 8 декабря того же года прошли выборы, которые Мирча Снегур выиграл.С 1960 был женат на Джорджете Снегур, у пары двое детей – сын Виталий и дочь Наталья, которая была министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, а затем до 20 января 2016 года — первым вице-премьер-министром страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0e/282265296_0:510:2048:2046_1920x0_80_0_0_549700116f0ec3c36c1219d49027e24b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, молдова
Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур
Причиной смерти 83-летнего политика стала неизлечимая болезнь.
ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза соцсети.
Снегур управлял страной с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 года.
"Печально, братья, грустно... 13 сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался Президент Республики Молдова Мирча Снегур", – цитирует Тампиза Sputnik Молдова.
Мирча Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты, которое в то время относилось к Сорокскому уезду королевства Румыния. Выпускник Кишиневского сельскохозяйственного института, он начал свою карьеру с должности агронома, затем стал председателем колхоза, после – перешел в Минсельхоз Молдавской ССР.
С 1981 года — первый секретарь Единецкого райкома КПСС, с 1985 года – секретарь ЦК КП МССР. С апреля по сентябрь 1990 года – председатель Верховного Совета Молдавской ССР.
В конце 1990 года после безальтернативных выборов стал президентом Советской Социалистической Республики Молдова. В мае 1991-го страна сменила название на Республика Молдова, 8 декабря того же года прошли выборы, которые Мирча Снегур выиграл.
С 1960 был женат на Джорджете Снегур, у пары двое детей – сын Виталий и дочь Наталья, которая была министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, а затем до 20 января 2016 года — первым вице-премьер-министром страны.