https://sputnik-georgia.ru/20230914/aliev-azerbaydzhan-moderniziruet-zheleznuyu-dorogu-baku-tbilisi-kars-282286679.html

Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс

Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс

Грузопоток будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, заявил президент Азербайджана 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T19:30+0400

2023-09-14T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Власти Азербайджана модернизируют железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки, заявил президент страны Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане, сообщает РИА Новости. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.В следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, отметил глава государства.Общая протяженность БТК составляет 826 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, азербайджан, ильхам алиев, турция, железная дорога баку-тбилиси-карс