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Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс
Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс
Грузопоток будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, заявил президент Азербайджана 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T19:30+0400
2023-09-14T19:30+0400
2023-09-14T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Власти Азербайджана модернизируют железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки, заявил президент страны Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане, сообщает РИА Новости. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.В следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, отметил глава государства.Общая протяженность БТК составляет 826 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, азербайджан, ильхам алиев, турция, железная дорога баку-тбилиси-карс
экономика, новости, грузия, азербайджан, ильхам алиев, турция, железная дорога баку-тбилиси-карс
Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс
19:30 14.09.2023 (обновлено: 19:57 14.09.2023)
Грузопоток будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, заявил президент Азербайджана
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Власти Азербайджана модернизируют железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки, заявил президент страны Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане, сообщает РИА Новости
.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
"Для того чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс", - сказал Алиев.
В следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, отметил глава государства.
"Параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 миллионов до 25 миллионов тонн", - отметил он.
Общая протяженность БТК составляет 826 км.