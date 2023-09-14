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Бывший генпрокурор Грузии попал под санкции США
Бывший генпрокурор Грузии попал под санкции США
Отар Парцхаладзе занимал пост генпрокурора Грузии рекордно короткое время 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T18:54+0400
2023-09-14T18:54+0400
2023-09-14T19:35+0400
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отар парцхаладзе
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антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе попал в список антироссийских санкций из-за бизнеса в России, об этом сказано на сайте управления по контролю за иностранными активам при министерстве финансов.США 14 сентября 2023 года расширили санкционные списки, связанные с Россией, включив в в них дополнительное число компаний оборонно-промышленного комплекса, энергетического и финансового секторов и представителей элит.Парцхаладзе, являющийся гражданином Грузии и России, попал в список лиц с заблокированными активами, а гражданам США запрещается с ним сотрудничать. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии — судимости в молодости в Германии.Последнее время Парцхаладзе, проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, сша, отар парцхаладзе, россия, антироссийские санкции
Бывший генпрокурор Грузии попал под санкции США
18:54 14.09.2023 (обновлено: 19:35 14.09.2023)
Отар Парцхаладзе занимал пост генпрокурора Грузии рекордно короткое время
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik
. Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе попал в список антироссийских санкций из-за бизнеса в России, об этом сказано
на сайте управления по контролю за иностранными активам при министерстве финансов.
США 14 сентября 2023 года расширили санкционные списки, связанные с Россией, включив в в них дополнительное число компаний оборонно-промышленного комплекса, энергетического и финансового секторов и представителей элит.
Парцхаладзе, являющийся гражданином Грузии и России, попал в список лиц с заблокированными активами, а гражданам США запрещается с ним сотрудничать.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии — судимости в молодости в Германии.
Последнее время Парцхаладзе, проживает в России, где занимается бизнесом.