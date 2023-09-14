https://sputnik-georgia.ru/20230914/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-rastet--dannye-statistiki-282261227.html
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T07:00+0400
2023-09-14T07:00+0400
2023-09-14T07:00+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2023 года выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 289,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 600,2 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 640,6 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария. Куда ездили и сколько тратили местные туристы В 2022 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение. Среднемесячные расходы внутренних туристов во втором квартале 2023 года составили 233,3 миллиона лари, что на 11,8% больше, чем в апреле-июне 2022 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 10,5% и составили 145,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, тбилиси, имерети, аджария
туризм, грузия, новости, тбилиси, имерети, аджария
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2023 года выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным
ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 289,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 600,2 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 640,6 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В 2022 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
731,5
45,7
Шопинг
277,7
17,4
Посещение второго дома
189,7
11,9
Отдых и развлечения
154,3
9,6
Лечение
125,2
7,8
Профдеятельность
44,4
2,8
Другое
77,6
4,8
Среднемесячные расходы внутренних туристов во втором квартале 2023 года составили 233,3 миллиона лари, что на 11,8% больше, чем в апреле-июне 2022 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 10,5% и составили 145,8 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
81,8
51,1
Еда и напитки
57,1
35,7
Транспорт
50,5
31,6
Размещение
6,5
4,1
Развлечения
1,2
0,7
Другое
36,2
22,6
Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.