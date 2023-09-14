https://sputnik-georgia.ru/20230914/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-rastet--dannye-statistiki-282261227.html

Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики

Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики

В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T07:00+0400

2023-09-14T07:00+0400

2023-09-14T07:00+0400

туризм

грузия

новости

тбилиси

имерети

аджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277657406_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_30b990eef1e4756628788bf0e929ca96.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2023 года выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 289,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 600,2 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 640,6 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария. Куда ездили и сколько тратили местные туристы В 2022 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение. Среднемесячные расходы внутренних туристов во втором квартале 2023 года составили 233,3 миллиона лари, что на 11,8% больше, чем в апреле-июне 2022 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 10,5% и составили 145,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

имерети

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, тбилиси, имерети, аджария