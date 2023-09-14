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Что нужно сделать ради сохранения грузинской нации? Ответ эксперта – видео

Что нужно сделать ради сохранения грузинской нации? Ответ эксперта – видео

Демографический кризис в Грузии обусловлен социальными и экономическими проблемами внутри страны, именно они ставят под удар будущее нации, считает эксперт 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T21:10+0400

2023-09-14T21:10+0400

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Эксперт по миграции ЕC и постсоветского пространства, замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран Анна Хотивришвили выступила в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Грозит ли Грузии демографический кризис?", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Конечно же, если в упадке демография, то некому будет работать и развивать экономику. А с другой стороны, как может развиваться демография, если в стране нет экономической стабильности? Но все же в первую очередь должна улучшиться экономическая составляющая, чтобы люди были уверены в том, что смогут крепко стоять на ногах, могут быть уверенными в завтрашнем дне и, соответственно, могут взять на себя ответственность за создание семьи", – заявила Хотивришвили.По словам эксперта, грузины массово мигрируют за рубеж для улучшения своего экономического положения. В большинстве случаев, адаптируясь, они не возвращаются к жизни на родине, что создает предпосылки для демографического кризиса, который предрекают Грузии специалисты еще с начала нулевых годов.В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.

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