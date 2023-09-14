https://sputnik-georgia.ru/20230914/chto-obschego-mezhdu-gruziey-i-shveytsariey-i-zachem-gruzii-russkiy-yazyk-282277745.html

Что общего между Грузией и Швейцарией и зачем Грузии русский язык?

Что общего между Грузией и Швейцарией и зачем Грузии русский язык?

Если опустить детали, то по исходным условиям Грузию можно сравнивать только с одной страной в мире – Швейцарией 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T15:34+0400

2023-09-14T15:34+0400

2023-09-14T15:56+0400

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И Грузия, и Швейцария – страны с очень маленькой территорией и очень небольшим населением, особенно в сравнении с огромными соседями, несопоставимыми по территории, населению, военному и экономическом потенциалу, соседями, которые на протяжении веков с вожделением смотрели (и не только смотрели) на маленькие, но очень лакомые кусочки.Это страны многонациональные и многоконфессиональные, с многовековыми традициями национальной терпимости и свободы вероисповедания. Страны с прекрасным природно-климатическим потенциалом, но без значимой базы сырьевых промышленных ресурсов (за небольшими исключениями). Страны, своим местоположением на перекрестке основных дорог, соответственно, в Европе и из Европы в Азию, предназначенные для транзитных перевозок.При таких начальных условиях Грузия и ее руководство хотя бы в теории должно стремиться стать кавказской Швейцарией. Тем более что до нейтралитета, который был предоставлен в 1815 году Венским конгрессом, Швейцарию тоже рвали на части соседи – Древний Рим, Священная Римская империя, Франция, Италия, Австро-Венгрия и Германия. Довелось Швейцарии пройти и через гражданские войны, в том числе и религиозные. Но в современном мире швейцарское государство не вмешивается в международные конфликты и гарантирует каждому швейцарцу свободу в мировоззрении, политических взглядах, слове и вероисповедании. В стране господствует свобода печати и отсутствие цензуры. Спустя два века нейтралитета Швейцария – признанный оплот мира и спокойствия, отсутствия вездесущего терроризма и, безусловно, одна из самых богатых стран мира с мощной и диверсифицированной экономикой. Швейцария многонациональна. В стране четыре государственных языка. В 18 кантонах говорят на немецком, в 4 – на французском, в 1 – на итальянском, в 3 – на французском и немецком. А меньше 0,5% населения говорит на реликтовом ретороманском (некой смеси французского и итальянского языков латинского происхождения). Такое разнообразие языков в Швейцарии связано с многовековыми историческими событиями и массовой иммиграцией в эту страну иностранцев. Швейцария многоконфессиональна. Преобладают католики и протестанты, но есть все религии, включая ислам и иудаизм. В 7-миллионной стране почти полмиллиона мусульман.Может ли Грузия когда-нибудь стать кавказской Швейцарией? Если иметь в виду светлое будущее, то нет у нее другого выхода. Что для этого надо? Прежде всего, оставаться нейтральным оазисом спокойствия в очень беспокойном регионе. Это непросто в ситуации, когда 20% твоей территории оккупировано соседом. И тем не менее для Грузии, на мой взгляд, главное – сохранить свое основное уникальное конкурентное преимущество: национальную и конфессиональную терпимость, свободу мысли, слова и вероисповедания, сохранять общественную и деловую среду комфортной для проживания, работы и бизнеса тех экспатов и иностранцев, которые полюбили Грузию и готовы стать ее частью.Затем для них нужно сохранять в Грузии комфортную языковую среду. Наличие четырех государственных языков в Швейцарии совершенно не говорит о том, что каждый житель этой страны владеет всеми языками. Каждый швейцарский кантон вправе самостоятельно решить, какой язык вводить в обучение в школе и как интенсивно его изучать. Сегодня в той части Швейцарии, где говорят на немецком языке, предпочтение в школах отдают изучению французского, а во франкоговорящей Швейцарии, наоборот, изучают немецкий. А общим языком межнационального общения является негосударственный английский, хотя его и учат во всех школах, во всех кантонах.К чему эта аналогия? Вернувшись в апреле в Грузию после четырех лет отсутствия (работал в Китае, потом в Казахстане), с глубоким сожалением констатировал, что с приходом нового поколения в активную экономическую и социальную жизнь русский язык исчезает из ежедневного оборота. В ресторанах, магазинах, на улице все чаще предпочитают говорить на английском, вполне корявом, как правило, но английском. Ох, не надо было выдавливать из школьных программ русский язык в последние десятилетия. Это же не столько язык Кремля, сколько язык Пушкина, Толстого и Достоевского, а еще, что крайне важно для бизнеса, это язык всего постсоветского пространства, т. е. большинства соседей Грузии. Догадайтесь, на каком языке будут говорить между собой армянин и азербайджанец на отдыхе в Грузии? Уж точно не на английском!Или представьте: после ухода Британии из своей колонии Индия взяла бы и выбросила бы из своего государственного обихода английский – язык ненавистных колонизаторов. Что бы тогда осталось от британской Индии, если она и так сумела развалиться на три до сих пор не ладящих друг с другом государства.В такой стране, как Грузия (вслед за Швейцарией), инвестору должно быть комфортно с любым языком – грузинским, русским, турецким, английским, может быть, фарси и китайским. Конечно, речь не о том, чтобы все языки потенциальных инвесторов и/или иммигрантов сделать государственными. Но нацелить школьное образование на возможность выбора вполне возможно. И, конечно, не вводить никаких ограничений.Иностранец, выбравший Грузию в качестве страны своего оазиса мира и спокойствия, хочет быть уверен в будущем своем, своей семьи, своих активов и инвестиций. Это обеспечивается благоприятным визовым режимом и стабильным иммиграционным законодательством. Грузинское государство делает очень много в этом направлении, но случаются досадные контрпродуктивные сбои. Так, изменение визового режима в 2013-2014 гг., а для некоторых стран, в первую очередь Ирана, отмена безвизового режима, нанесла серьезный ущерб инвестиционным потокам, а также способствовала депрессии на рынке недвижимости, поскольку иранцы в массовом порядке стали выходить из приобретенных активов, продавая недвижимость в Батуми и Тбилиси. Эти ошибки были исправлены, но предсказуемый, стабильный и комфортный визовый режим с демократичным, логичным и продуманным иммиграционным законодательством остается одним из основополагающих условий привлекательности Грузии. Надо быть очень осторожным и последовательным в этом вопросе. Еще одним условием привлечения иностранного инвестора является предсказуемость бизнес-климата и долгосрочный характер инвестиционного законодательства. Но это отдельная большая тема для самостоятельного разговора.Швейцария стала Швейцарией прежде всего потому, что исторически она была страной иммигрантов, собиравших под своей крышей самых умелых, трудолюбивых, умных и талантливых. А частенько еще и богатых, но так или иначе испытывающих трудности или притесняемых в своих странах. Невольно напрашиваются аналогии с непрерывной турбулентностью событий в последние годы в странах вокруг Грузии. Спецоперация, начавшаяся в феврале 2022 года, – большое несчастье для всех, кого она непосредственно коснулась. Но, боясь показаться циничным, скажу, что грузинская экономика от этого выиграла. Высокие темпы роста в последние два года, как и улучшение показателей платежного баланса наряду с неуклонным укреплением лари (до недавнего времени), напрямую связаны с притоком иммигрантов из России и Украины.При этом грузинское правительство не только может, но и должно использовать приток иммигрантов для преодоления узких мест в грузинской экономике. Например, решать проблему острейшего дефицита квалифицированных кадров. Почему бы не взять пример с Австралии или Канады, которые до сих пор по Программам профессиональной иммиграции зазывают к себе специалистов по длиннющему списку профессий? Австралия, к примеру, в 2023 г. с распростертыми объятиями ждет ученых и специалистов по биологии, химии, математике, информационным технологиям и системам, гражданскому строительству и электротехнике, всего по 25 позициям.У Грузии, конечно, другой уровень задач, но почему бы и ей не озаботиться поиском быстрого и эффективного решения проблемы благодаря управляемой и контролируемой профессиональной иммиграции? Принять специальную программу и бесплатно получить готовых агрономов и инженеров, врачей и ученых, опытных администраторов и управляющих, квалифицированных электриков и сантехников. Или почти бесплатно, если при необходимости предусмотреть меры социальной поддержки приезжающих специалистов, за что с радостью будут готовы заплатить грузинские владельцы бизнесов.Особенно в условиях, когда национальные кадры постоянным потоком утекают за рубеж в поисках лучшей доли. Причем если раньше этот процесс затрагивал в основном квалифицированные кадры, востребованные на Западе, то в последний год дело дошло и до неквалифицированного персонала. Все нынешнее лето я слышал от хозяев и управляющих гостиниц и санаториев жалобы, что с каждым годом все сложнее найти уборщиц, посудомойщиц, охранников… "Раньше они сами приходили и выпрашивали работу. Теперь ставки выросли на порядок, а найти кого-нибудь в разгар сезона очень сложно, если не невозможно", – говорит Амиран Чхеидзе, владелец санатория "Колхида" в Уреки. Похоже, и в сельском хозяйстве в разгар Ртвели (сбора винограда) потихоньку начинает складываться аналогичная ситуация.А в прошлом месяце я неожиданно получил от друзей официальный запрос из Хорватии найти 5 сельскохозяйственных рабочих для неквалифицированных круглогодичных работ на виноградниках и оливковых плантациях со сроком найма 6 месяцев и более года. Тревожный звоночек. Все это очень опасные тенденции, которые ведут к росту себестоимости и снижению конкурентоспособности грузинской экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аналитика, грузия, обзоры, швейцария, европа, туризм